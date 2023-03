Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Deutschrock-Konzert in Grafenhausen, Kabarett-Duos in Offenburg und Königsfeld, Mundartfestival in Weil am Rhein - unsere Freizeittipps für Jung und Alt.

Konzert mit Deutschrock-Band "Ernstfall" in Grafenhausen

Im Südschwarzwald steht dieses Wochenende Grafenhausen im Landkreis Waldshut ganz im Zeichen von Heimatgefühl. Im "Schwarzwaldhaus der Sinne" tritt am Freitagabend ab 20:30 Uhr die Deutschrockband "Ernstfall" auf. Am Samstag geht es dann ab 14 Uhr um Kunst und Leckereien und Gebranntes wie Gin aus dem Schwarzwald - ebenfalls im "Schwarzwaldhaus der Sinne" in Grafenhausen.

Kabarett-Duo in Königsfeld

Im Haus des Gastes in Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es am Freitagabend einiges zu lachen. Jeder der beiden Kabarettisten ist für sich ein Original und im Doppel sind sie genial - Ida Ott, die "Hildegard vom Dohlengässle", und Peter Leonhard, als "Karlheinz Dünnbier" angekündigt. Sie stehen in Königsfeld am Freitagabend ab 20 Uhr auf der Bühne. "Männer erobern die Küche, Frauen räumen sie auf" ist eines der Mottos.

Elsässisches Mundart-Festival in Weil am Rhein

Dreiländerbrücke in Weil am Rhein picture-alliance / Reportdienste Rolf Haid

"E Friehjohr fer unseri Sproch" heißt das elsässische Mundart-Festival in Weil am Rhein im Landkreis Lörrach. Am Freitag um 17:30 Uhr an der Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein und dem elsässischen Hüningen gibt es einen "Dichter-Rundgang", bei dem mehrere Mundartdichter, darunter Markus Manfred Jung, literarisch durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz führen.

Österreichisches Kabarett-Duo "Blözinger" in Offenburg

Kabarett-Duo Blözinger Otto Reiter

Mit seinem aktuellen Programm "ERiCH" kommt das österreichische Kabarett- Duo "Blözinger" am Samstagabend um 20 Uhr in die Offenburger Reithalle. Robert Blöchl und Roland Penzinger nennen sich "die Erfinder und Großmeister des Kopf-Kino-Kabaretts". Ein Abend mit "Blözinger" ist wie ein Film, live gespielt auf der Bühne. In der Gangster-Saga "ERiCH" treffen zwei ungleiche Brüder an der Beerdigung des Familienoberhaupts nach mehr als zwanzig Jahren erstmals wieder aufeinander. Mit schauspielerischer Raffinesse und einer großen Portion "Schmäh" erwecken "Blözinger" ihre skurrilen Bühnenfiguren zum Leben, wechseln blitzschnell die Rollen und bringen jeden Charakter treffsicher auf den Punkt.