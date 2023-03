Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Die Grillmesse "Rauch & Glut" in Freiburg, ein Rassehunde-Messe in Offenburg, August Macke in Kandern: Das Wochenende bietet vielfältige Unterhaltung in der Region. Hier sind unsere Tipps.

Grillmesse in Freiburg

Bei der Messe "Rauch & Glut" zischt und brutzelt es von Freitag bis Sonntag. Grillmeisterinnen und -meister drehen und wenden Steaks, Spareribs und marinierte Hähnchenspieße. Etwa 70 Ausstellende präsentieren die neuesten Trends. Wer selbst mit Rost und Zange hantieren möchte, ist dort auch richtig: Geplant sind Grillworkshops. Zum ersten Mal soll dieses Jahr die erste badische Feuerplatten-Meisterschaft stattfinden, zu der sich Teams im Vorfeld anmelden können. Am Freitag ist die Messe von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

FWTM / Felix Groteloh

Fahrrad-Börse in Tiengen (Kreis Waldshut)

Auf der großen Fahrradbörse in Tiengen im Landkreis Waldshut können alle Interessierten das eigene Fahrrad verkaufen, sich ein gebrauchtes Rad zulegen oder einfach stöbern. Es gibt verschiedene Modelle zu sehen: Kinderräder, City-Räder, E-Bikes und viele mehr. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz und die Aktionsgemeinschaft Tiengen nehmen vom Helm bis zum Kinderanhänger alles an, was zum Fahrradfahren dazugehört und hoffen, dass ungebrauchte alte Räder ein neues Zuhause finden. Annahme der gebrauchten Räder samt Zubehör ist von 7:30 Uhr bis 10 Uhr. Der Verkauf findet von 9 Uhr bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in Tiengen statt.

Rassehunde-Ausstellung in Offenburg (Ortenaukreis)

Mexikanische Nackthunde, Englische Cocker Spaniel, die Alpenländische Dachsbracke - die ganze Vielfalt auf vier Pfoten ist bei der Rassehunde-Ausstellung am Samstag und Sonntag in Offenburg (Ortenaukreis) zu sehen. Einer der Höhepunkte ist dieses Jahr die Landesmeisterschaft im "Dog-Dancing": Frauchen oder Herrchen schwingen mit ihrem Hund das Tanzbein. Wer Accessoires für den eigenen Vierbeiner sucht, findet dort unter anderem Hundekleidung, Leinen, und Leckerli. Eintrittskarten sind im Vorfeld unter www.messe-offenburg.de erhältlich. Die Ausstellung ist Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.

Schauspieler führt durch August-Macke-Ausstellung in Kandern (Kreis Lörrach)

Stadt Kandern

Geschichten, Kunst und frische Luft kann man am Sonntag auf den Spuren des Malers August Macke in Kandern im Kreis Lörrach genießen. Schauspieler Wigand Neumann führt zu den schönsten Motiven des berühmten Expressionisten, der sich sein Leben lang gerne in Kandern aufhielt. Zu sehen sind Ölgemälde, Zeichnungen, Skizzenbücher, und Aquarelle. Viele sind Liebeserklärungen an Kandern. Um 14 Uhr geht die August-Macke-Rundtour am Sonntag los. Die Tourist-Info nimmt Anmeldungen entgegen.

Chorkonzert in Tuttlingen

Zu einer Reise durch alle Musik-Genres lädt am Sonntag der Tuttlinger Chor "Cantutti" ein. Es geht um das musikalische Einfangen des "Hier und Jetzt", die pure Emotion eines flüchtigen Moments und dessen Intensität. "Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen". Diese Liedzeilen von Udo Lindenberg in "Wir ziehen in den Frieden" ist eine von vielen, berührenden Hymnen, die der Chor "Cantutti" auf die Bühne bringt. Beginn ist am Sonntag, um 17 Uhr in der Tuttlinger Stadthalle. Tickets gibt es online und an der Abendkasse.

Matthias Wand

Alle Tipps aus der Region noch einmal zum Nachhören, präsentiert von SWR-Reporterin Anita Westrup: