Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Ob die Messe "Gartenträume" in Freiburg, die Ausstellung "Der Rhein" in Lörrach oder ein Vortrag über eine Radreise in Hausach im Kinzigtal: Hier sind unsere Tipps für das Wochenende.

Messe "Gartenträume" in Freiburg

Am Wochenende wird in Freiburg Frühlingsluft geschnuppert. Die Messe "Gartenträume" mit ihren 90 Ausstellern zeigt, wie Gärten, Terrassen und Balkone gestaltet werden können sowie neue Trends. Es gibt Modellgärten, Infos zu Gartengeräten, Fachleute halten Vorträge und geben Workshops. Die Messe "Gartenträume" ist am Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Fridolinsfest mit Rummel auf Festplatz in Bad Säckingen

In Bad Säckingen im Landkreis Waldshut ist ein Vergnügungspark eine Woche lang geöffnet. Mit Rummelplatz, Autoscooter, Geisterbahn, Kettenkarussell und Buden beginnt am Samstag das Fridolinsfest in Bad Säckingen (Kreis Waldshut). Dieses Mal soll es sehr viele Stände und Fahrgeschäfte geben. Das Fest dauert bis 12. März und bietet Unterhaltung in der gesamten Altstadt von Bad Säckingen.

Auf so einem Kettenkarussell kann man auch in Bad Säckingen ein paar Runden drehen (Symbolbild). SWR Friederike Fiehler

Sonderausstellung zum Rhein im Dreiländermuseum in Lörrach

Im Dreiländermuseum in Lörrach dreht sich in einer Sonderausstellung alles um den Rhein. An diesem Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen einstündigen, geführten Rundgang durch diese Ausstellung. Der Museumspädagoge Michael Wuchner gibt Einblicke und Hintergründe zur Geschichte und Bedeutung des Flusses für Mensch, Natur und Kultur in der Region am Oberrhein.

Die Bedeutung des Rheins zeigt eine Sonderausstellung im Dreiländermuseum in Lörrach. SWR Katharina Seeburger

Radreise-Vortrag in Hausach im Kinzigtal

Thomas Meixner ist mehr als 40.000 Kilometer geradelt, von Alaska bis nach Feuerland. Er hat viele Extreme erlebt, hat geschwitzt, gefroren, war auf über 6.000 Metern Höhe und in der flachen Steppe. 20 Monate lang war der Mann aus Sachsen-Anhalt mit seinem Fahrrad unterwegs. Was er in dieser Zeit alles erlebt hat, schildert er am Freitagabend ab 20 Uhr in der Stadthalle von Hausach im Kinzigtal im Ortenaukreis.

Die Veranstaltungstipps von SWR-Redakteur Ulf Seefeldt zum Nachhören: