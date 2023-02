Scheibenschlagen in Ettenheimweiler, "Buurefastnacht" in Weil und Lörrach, Kükenausstellung in Freiburg. Närrisches und Nichtnärrisches. Hier sind unsere Tipps.

Scheibenschlagen in Ettenheimweiler

Mit dem Spruch "Schibi Schibo!" werden glühende Scheiben in die dunkle Nacht geschickt. Das traditionelle Scheibenschlagen findet am Samstag in Ettenheimweiler im Ortenaukreis am Scheibenberg statt. Ab 17 Uhr werden die Scheiben am Feuer vorgeglüht, um 19 Uhr geht das Spektakel los. Es gibt Bewirtung im Zelt. "Fasnetsküchle" werden umsonst angeboten.

Kabarettistischer Jahresrückblick in Trossingen

Schon als Eva dem Adam den Apfel gereicht hat, muss der Wurm drin gewesen sein. Zu diesem Schluss kommen zwei "vegane Apfelbäumchen" in Trossingen. Im ihrem Kabarettprogramm nehmen sie die Geschehnisse des letzten Jahres aufs Korn. Den traditionellen Jahresrückblick mit Anika Neipp und Frank Golischewski gibt es am Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr oder auch am Sonntag zur Matinée um 11 Uhr in der Kulturfabrik Kesselhaus in Trossingen.

"Buurefasnet" in Weil am Rhein und Lörrach

In Weil am Rhein und Lörrach wird die Buurefastnacht an diesem Wochenende so richtig gefeiert: Am Samstag um 14 Uhr auf dem Weiler Rathausplatz beim Gugge-Monster-Konzert und bei Umzügen in Weil am Rhein und Lörrach-Hauingen.

Kunstausstellung in Sankt Blasien

"Kolibri" ist der Künstlername des Jestetter Malers, Grafikers und Zeichners Werner Blattmann. Seine Werke stellt er derzeit im Kreismuseum Sankt Blasien aus. Am Sonntag gibt Kolibri von 14:30 Uhr bis 17 Uhr Führungen durch seine bunte Sonderausstellung "Aufbruch und Neubeginn".

Kükenausstellung in Freiburg

"Ach Gott wie niedlich" heißt es jedes Jahr wieder in Freiburg, wenn die Ausstellung "Vom Ei zum Küken" eröffnet. Da sind echte Vogelbabys zu sehen. Die Ausstellung "Vom Ei zum Küken" im Freiburger Museum Natur und Mensch beginnt am Samstag um 10 Uhr und dauert bis Mitte April.