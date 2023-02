Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Fastnachtsumzug in Denzlingen, Narrengericht in Tiengen, Gaudiabend in Donaueschingen. Überall im Land sind die Narren sind los. Hier sind unsere Tipps.

Denzlinger Welschkorngeister feiern 50-jähriges Bestehen

Am Freitag feiern die fröhlich-friedlichen Welschkorngeister in Denzlingen (Kreis Emmendingen) ihren 50. Geburtstag. Einer Sage nach haben sie am liebsten Liebespaare erschreckt, die sich in den Feldern rund um Denzlingen versteckten. Verliebte und solche, die es werden wollen, feiern nun kräftig das 50-jährige Bestehen. Um 19:11 Uhr startet ein Nachtumzug.

Baubürgermeisterin vor Narrengericht in Tiengen

Frauen in Führungspositionen werden auch von den Narren nicht verschont. Kaum im Amt, muss sich Petra Dorfmeister, die neue Baubürgermeisterin von Waldshut-Tiengen am Samstag vor dem Narrengericht verantworten. So kommt es, dass nach alten Rechten eine neue Frau an den Pranger und aufs Folterrad muss. Um 11:11 Uhr tagt das Gericht im Schlosshof in Tiengen, und wer nicht verurteilt und eingesperrt wird, kann des Rest des Tages auf der "Hoorige Mess" in der Innenstadt weiterfeiern.

Narrenumzug durch Tiengen Bürger-und Narrenzunft 1503 Tiengen

Straßenfastnacht in Neuried-Altenheim

Durch die Gassen ziehen und feiern ist auch am Samstag in Neuried-Altenheim in der Ortenau möglich. "D' Aldener Stroßefasnacht isch widder do" – lautet das Motto. Elf verschiedene Kellerbars, Partyräume, Straußwirtschaften und Gaststätten im Dorf haben geöffnet – überall wird was geboten. Um 18 Uhr am Samstag geht es los.

Gaudiabend in Donaueschingen

Wer die Fasnacht lieber im Warmen und mit ganz viel Musik feiert, kommt in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Samstagabend auf seine Kosten. Beim Gaudiabend spielen sieben Musikgruppen in sieben Kneipen. Um 18 Uhr geht es los.

Bürstenmuseum in Todtnau geöffnet

Bürstenmuseum in Todtnau Bürstenmuseum Todtnau

All diejenigen, die mit Kostümen, Narrensprüchen und Narri, Narro gar nichts anfangen können, brauchen am Wochenende nicht zu Hause zu bleiben. Das Bürstenmuseum in Todtnau (Kreis Lörrach) lädt ganz narrenfrei zum Besuch ein. Der kleine Ort ist so etwas wie die Wiege der Bürstenmacherei, denn die hat hier eine lange Tradition. Warum, wie es dazu kam und wo die Todtnauer Bürsten überall zu finden sind, wird im Museum am Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr gezeigt.