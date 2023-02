Narrentreffen mit Umzügen in Waldshut und Kehl, Kabarett mit Mario Barth in Villingen-Schwenningen - hier sind unsere Tipps.

Narrentreffen in Tiengen

Die Henker, Katzenröllis, Schnurrewyber und Surianer der jahrhunderte alten Narrenzunft Tiengen hat an diesem Wochenende Besuch aus dem ganzen Land. Beim Narrentreffen kommen 31 Gruppen mit 3.000 Hästrägern der Schwäbisch-Alemannischen Vereinigung. Die Kübler aus Bad Cannstatt reisen ebenso an wie die Plätzler aus Weingarten. Los geht es am Samstag um 14:30 Uhr. Die Party in der gesamten Altstadt geht bis um 3 Uhr früh. Höhepunkt ist der große Narrensprung am Sonntag, bei dem sich alle Zünfte beim Umzug in ihrer ganzen Pracht zeigen wollen.

Kabarett mit Mario Barth in Villingen-Schwenningen

Das Lieblingsthema des Komikers und Entertainers Mario Barth ist "Männer und Frauen". Er präsentiert sein neues Programm am Samstagabend ab 19 Uhr in der Helios – Arena in Villingen-Schwenningen. Mario Barth hat wieder viel zu erzählen: aus dem Kreißsaal, von seiner 92-jährigen Urlaubsbekanntschaft und über die Veganer beim Grillabend. Vor allem aber über die Männer und Frauen.

Autorenlesung in Lörrach

Dan Shambicco Dan Shambicco

"Vielleicht lieber heute" heißt das Buch des jungen Schweizer Autors Dan Shambicco aus Riehen. Sein Lebensmotto: Jeden Tag haben wir die Chance zur Veränderung. Dan Shambicco liest diesen Sonntag um 11 Uhr in der Lörracher "Bar Drei König" am Marktplatz aus seinem neuen Buch.

Fastnachtsumzug in Kehl

Tausende von Narren sind an diesem Wochenende auch in der Grenzstadt Kehl unterwegs. Am Samstagabend haben sich bereits 50 Gruppen für den Nachtumzug angemeldet, auf dem Marktplatz wartet ein großes Narrendorf. Am Sonntagmittag ab 13:30 Uhr werden dann 90 Gruppen, 60 Fahrzeuge, 10 Musikkapellen und zusammen 3500 Hästrägerinnen und Hästräger erwartet.