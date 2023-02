Was ist am Wochenende in der Region Freiburg und Südbaden los?

Milonga-Tanzabend in Weil, Konzerte in Donaueschingen und Efringen-Kirchen, Mundologia in Freiburg - Unterhaltung für jeden Geschmack. Hier sind unsere Tipps.

Milonga-Tanzabend in Weil am Rhein

Tango ist Leidenschaft und argentinisches Lebensgefühl. Fans der Milonga, einer Vorläuferin des Tangos, kommen am Freitagabend im Weiler Kulturzentrum "Kesselhaus" auf ihre Kosten. Aus der Milonga und ihren leichten und fröhlichen Liedern hat sich später der ernstere Tango entwickelt. Der Milonga-Abend startet im Kesselhaus in Weil am Rhein um 20 Uhr.

Wiener Musiktrio in Donaueschingen

Trio Cobario Trio Cobario

Das Wiener Musiktrio Cobario gastiert in der Alten Hofbibliothek. Temperamentvolle Songs, feurige Gitarrenakkorde und seufzende Geigenklänge erwarten die Zuhörer. Cobario spielt ausdrucksstarke Musik - zum Fühlen, Riechen und Schmecken. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr in der Alten Hofbibliothek in Donaueschingen.

Live-Kabarett in Lahr

"Schlachtplatte 22 – Die Jahres-Endabrechnung" heißt das Programm, bei dem ein Quartett um den Kölner Kabarettisten Robert Griess mit allem abrechnet, was in Deutschland quer und schief lief. Aktuell, abwechslungsreich und aberwitzig soll es werden. Um 19 Uhr geht es am Sonntag im Parktheater los.

Trio Frapapepi spielt in Kulturscheune in Efringen-Kirchen

Trio Frapapepi Trio Frapapepi

In der Kulturscheune Kleinkems in Efringen-Kirchen spielt das Trio Frapapepi. Es vereint Musikkulturen von drei Kontinenten. Franz spielt Alp- und Naturhörner, Epi aus der Mongolei singt und spielt Pferdegeige und Pape aus dem Senegal bringt die afrikanische Harfe zum Klingen. Zusammen sind sie "Frapapepi" und bringen gewaltige Klangwelten hervor. In der Kulturscheune Kleinkems geht es am Freitagabend um 20:15 Uhr los.

Mundologia in Freiburg

Bis Sonntag lädt das Festival Mundologia für Fotografie, Abenteuer und Reisen zum 19. Mal ins Konzerthaus ein. Ausnahmefotografen, Forscherinnen und Abenteurer sind mit dabei. Sie werden über ihre Expeditionen und Erfahrungen berichten. Hinzu kommt ein vielseitiges Angebot an Seminaren.

Kurzfilm-Matinee im Gloria-Theater in Bad Säckingen

Die Förderfreunde des Gloria-Theaters laden zu einer jährlichen Kurzfilm-Matinee. Die Kurzfilme werden am Sonntag in drei Blöcken gezeigt. Beginn ist am Sonntag um 11 Uhr im Gloria-Theater in Bad Säckingen.