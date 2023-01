Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Comedy Slam in Villingen-Schwenningen, elsässisches Theater in Weil am Rhein, Burghexen in Waldkirch. Unsere Tipps für Südbaden.

Comedy Slam in Villingen-Schwenningen

Am Samstag gibt es in Villingen-Schwenningen einen Comedy-Slam. Weniger Bundespolitik dafür mehr eigene Erfahrungen sind die Themen, die Victoria Helene Bergemann, als Teilnehmende am Dichterwettbewerb beschäftigen. Sie selbst sagt: "Ich bin jetzt 25, ich hatte mal eine ganz schlimme Phase. Da habe ich gedatet. Und auch noch Männer!“ Und was dabei herauskam, erfährt man beim Comedy Slam am Samstag ab 20 Uhr in der Neckarhalle in Villingen-Schwenningen.

Karl Kaspar, Teilnehmer beim Comedy Slam Karl Kaspar

Aufführung von elässischem Theaterstück in Weil am Rhein

"Erben ist menschlich" heißt ein elsässisches Theaterstück, das am Freitag und Samstag um 20:15 Uhr im "Theater am Mühlenrain" in Weil am Rhein gezeigt wird. Bei dem Gastspiel des Elsässer Theaters geht es um einen Schriftsteller, der dem Menschen sein ganzes Hab und Gut vererben möchte, der das harmonischste Leben führt.

Kabarett mit HG Butzko in Wutöschingen

"Ach ja" lautet der Titel des Programms von Kabarettist HG Butzko in Wutöschingen. Der selbsternannte "Gelsenkirchener Hirnschrittmacher" nimmt dabei Lügen, Vertuschungen und falsche Versprechungen unter die Lupe. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Fallkostenpauschale kommt dabei gar nicht gut weg. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 20 Uhr in der Klosterschüer.

Theaterinszenierung von Schülern zu Abgründen der Nazizeit in Kippenheim

Am Sonntag präsentieren Schüler zweier Gymnasien eine musikalisch-szenische Inszenierung zur Verfolgung und Ermordung von Homosexuellen während der Nazi-Herrschaft. Mit ihrem Stück "Heimlich herzlich" erinnern sie aber auch an Homosexuelle, die auch heute noch bedroht und in vielen Ländern verfolgt werden. Die Aufführung beginnt um 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Kippenheim.

Waldkircher Burghexen feiern 50-jähriges Bestehen

Waldkircher Burghexen Waldkircher Burghexen

"Steigt auf den Besen" heißt es endlich wieder für die Burghexen in Waldkirch. Die feiern am Wochenende ihren 50. Geburtstag. Vorstand Manfred Göpfrich hat schon mal Häs und Maske getestet: "Die Vorfreude ist nicht nur bei uns Burghexen groß, man merkt`s bei allen: Es brennt und es will jeder wieder auf die Straße und Fasnet machen. Das hat uns jetzt einfach die letzten drei Jahre gefehlt. Wir ziehen das Häs am Samstagabend an und werden es am Sonntag ausziehen und irgendwo zwischendrin mal versuchen, eine Mütze Schlaf zu kriegen." Die Stadt feiert mit Umzügen und einem Narrendorf ab Samstag um 17 Uhr.