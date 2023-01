Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Museumsnacht in Basel, Jubiläum der Dauchinger Narrenzunft, Vorführung von prämiertem Film in Freiburg - unsere Tipps für dieses Wochenende.

Museumsnacht in Basel

Normalerweise darf es nur der Sicherheitsdienst, aber am Freitag können Interessierte nachts im Museum unterwegs sein. Von 18 bis 2 Uhr morgens findet am Freitag die Basler Museumsnacht statt. 39 Museen machen mit und öffnen bis nachts ihre Tore. Mit dabei sind unter anderem das Anatomische Museum, das Antikenmuseum, das Naturhistorische Museum und das Vitra Design Museum im benachbarten Weil am Rhein. Dort gibt es auch ein besonderes Kinderprogramm.

Fastnachts-Ausstellung in Grafenhausen

Passend zur fünften Jahreszeit gibt es im "Schwarzwaldhaus der Sinne" in Grafenhausen im Kreis Waldshut eine Fasnachtsausstellung. Die zeigt Porträts kostümierter Narren der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Künstler ist Felix Schelb aus Münstertal, der auch selbst aktiver Narr ist. Fasnachtszünfte in Häs und Maske zu fotografieren, gehört zu seinem Spezialgebiet. Die Ausstellung wird mit weiteren Informationen zu Brauchtum und Figuren ergänzt. Das "Schwarzwaldhaus der Sinne" ist donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist noch bis 12. März zu sehen.

Narrenzunft von Dauchingen feiert 44-jähriges Bestehen

Narrenzunft Dauchingen e.V. Julia Hirt

Auch in Dauchingen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die Narren los. In Dauchingen feiert die Narrenzunft ihr 44-jähriges Bestehen. Das Motto lautet: "Teuflisch tolle Tage". Am Freitag um 17 Uhr geht es mit der Eröffnung des "Narrengässles" los. Am Samstag findet der Kinderumzug statt und am Sonntag ab 13 Uhr ziehen dann beim großen Umzug 63 Zünfte und Vereine durch Dauchingen.

Abend mit Kurzfilmen in Lahr

Filmszene aus" Farben, Wasser, Steine". Film- und Videoclub Lahr

Im Ortenaukreis ist am Freitag in Lahr Filme schauen angesagt – beim "Langen Abend der kurzen Filme". Der Film- und Videoclub Lahr zeigt Filme seiner Mitglieder: Neun Filme in 100 Minuten. Außergewöhnliche Naturfilme aber auch heitere Spielszenen oder Einblicke in Arbeitswelten sind mit dabei. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr im "Haus zum Pflug".

Filmvorführung "Der Weltensegler" im Kino in Freiburg

Diesen Sonntag zeigt das "Harmonie"- Kino in Freiburg den Film "Der Weltensegler". Der Filmemacher ist der Freiburger und SWR-Mitarbeiter Yorick Niess. In 105 Minuten reist der Protagonist - der Weltensegler - durch eine Zukunft, in der Umweltverschmutzung und Klimakatastrophe fortgeschritten sind. Der Film ist eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Bekannte Synchronsprecherinnen und -sprecher leihen dem Film ihre Stimme. Dazu gehören etwa die deutschen Stimmen von Whoopi Goldberg oder Bruce Willis. Schon im Vorfeld der Deutschlandpremiere wurde "Der Weltensegler" weltweit auf Filmfestivals gezeigt. Die erste goldene Medaille kam aus Cannes und inzwischen hat er über 40 Ehrungen erhalten. Beginn im Harmonie-Kino ist am Sonntag um 11:45 Uhr. Eine Reservierung wird empfohlen.

