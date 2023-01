Was ist am Wochenende in Südbaden los?

"Guggemusik"-Party in Todtmoos, Schlittschuhfahren in Bad Bellingen, Theateraufführung in Offenburg. Das Wochenende hält für jeden Geschmack etwas bereit. Hier sind unsere Tipps:

Guggemusik-Party in Todtmoos

Fastnacht steht bald vor der Tür. Dieses Jahr wird nach dem Verzicht in der Corona-Pause kräftig gefeiert, zum Beispiel in Todtmoos bei der Guggenmusik-Party am Samstag ab 20 Uhr in der Wehratalhalle. Da wird es laut, schräg und fetzig, denn acht Guggenmusik-Gruppen aus der Region sorgen für Stimmung. Mit schrillen bunten Kostümen und natürlich mit dem typischen Sound.

Swing- und Jazz-Konzert in Rottweil

Swing- und Jazz-Musik der 1930er und 40er Jahre, frisch verpackt in einem zeitgenössischen Gewand mit Einflüssen des 21. Jahrhunderts zeichnet das Gismo Graf Trio aus. Die Formation ist am Freitagabend zu Gast in Rottweil im Refektorium des Kapuziners. Das Gismo Graf Trio steht bei Konzerten und Festivals in ganz Europa auf dem Programm. Insbesondere ihre Bühnenpräsenz und Spielfreude zeichnen die drei Ausnahmemusiker aus. Konzertbeginn ist um 20:30 Uhr.

Schlittschuhlaufen in Bad Bellingen

Schlittschuhlaufen bei Plusgraden ist im Kurpark von Bad Bellingen möglich. Dort gibt es eine Eisbahn, die ohne Strom betrieben wird. Unter der Woche ist sie zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Essen und Getränke werden ebenfalls angeboten.

Konzert mit Operettenmelodien in Bad Krozingen

Das Sängerpaar "Leona & Stefan Kellerbauer" aus München lädt am Freitagabend zu einem musikalischen Schmankerl nach Bad Krozingen ins Kurhaus ein. "Operettenzauber" lautet dort ab 20 Uhr das Stichwort. Zusammen mit Pianist Florian Markel präsentieren die beiden in bunten Kostümen ein vielseitiges, klassisches und unterhaltsames Programm mit Melodien und "Ohrwürmern im Dreivierteltakt".

"Parzival" als Theateraufführung in Offenburg

Szene aus dem Theaterstück "Parzival".

Mit dem Theaterstück "Parzival" startet das "Theater im Gewölbe“ aus Offenburg in die Saison 2023. 14 Schauspielerinnen und Schauspieler stehen unter der Regie von Christopher Kern heute und morgen ab 20 Uhr in der Offenburger Reithalle auf der Bühne. "Parzival" entstand zwar im 13. Jahrhundert, das Stück wirft aber doch einen ernsthaften Blick auf unsere heutige Zeit.

