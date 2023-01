Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Puppenspieltage in Waldshut-Tiengen, Weihnachtszirkus in Offenburg, mobile Sauna in Naturbad in Riehen - unsere Tipps fürs Wochenende in der Region.

Puppenspieltage in Waldshut-Tiengen

Im Schlosskeller in Waldshut-Tiengen geben sich an diesem Wochenende bei den Puppenspieltagen Kasper und Seppel, das kleine Schlossgespenst und die Hexe Klapperzahn ein Stelldichein. Die Freiburger Puppenbühne ist zwei Tage lang im Schlosskeller in Tiengen zu Gast. Aufführungen gibt es am Samstag um 14:30 Uhr und 16 Uhr. Auch am Sonntag um 11 Uhr und 16 Uhr sind Vorstellungen.

Mobile Sauna im Naturbad in Riehen bei Basel

Da das Breite-Bad am Rhein gerade umgebaut wird, ist die Sauna am Rhy ins Riehener Naturbad umgezogen. Dort wie gewohnt mit der Jurte als Ruheraum zu finden und dem anderen Pipapo, wie der Sauna-Wäsche. Trotzdem wird das Mitbringen eines Bademantels empfohlen.

Im Dreiländereck wird es heiß: Saunabesucher können sich im Naturbad in Riehen nach dem Saunagang abkühlen und dann in einer Jurte so richtig entspannen. An diesem Wochenende steht die mobile Sauna von „Sauna am Rhy“ im Naturbad in Riehen bei Basel. Die heimelige Atmosphäre in der Jurte sorgt für Ruhe und Erholung. Geöffnet ist die ungewöhnliche Sauna am Freitag und Samstag von 15 Uhr bis 22 Uhr in Riehen bei Basel.

Weihnachtszirkus in Offenburg

Noch bis Sonntag hat der Weihnachtszirkus seine Zelte auf dem Offenburger Messegelände aufgeschlagen. Klein und Groß kommen ins Staunen, wenn das Ensemble des Zirkus Charles Knie mit seinen Tieren, internationalen Akrobaten und Clowns die Zuschauer verzaubert. Am Freitag und Samstag sind die Vorführungen jeweils um 15:30 Uhr und 19 Uhr. Am Sonntag ist die Abschlussshow um 11 Uhr und 15:30 Uhr.

Holzschnitzen auf dem Feldberg

Naturschutzzentrum Südschwarzwald

Auch ohne Schnee kann man auf dem Feldberg Spannendes erleben. Im Waldklassenzimmer im Haus der Natur können Große und Kleine am Samstag beim Naturschutzzentrum Südschwarzwald lernen, wie man aus Holzstücken seine eigenen Messer, Gabeln und Löffel schnitzt. Die Grundausbildung für die Verwendung des Taschenmessers geht von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Ausrüstung ist vorhanden, aber die Platzzahl ist begrenzt und Teilnehmer sollten sich deshalb im Haus der Natur anmelden.