Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Deutsch-Schweizer Weihnachtsmarkt in Laufenburg, weihnachtlicher Poetry-Slam in Kehl - die Tipps fürs vierte Advent-Wochenende.

Theaterführungen in Freiburg

Was passiert eigentlich hinter einer Theaterbühne und wie entstehen die Bühnenbilder? Wer sich das schon mal gefragt hat, bekommt an diesem Wochenende im Theater Freiburg Antworten. Samstag und Sonntag beginnt jeweils um 11 Uhr eine Theaterführung hinter die Kulissen. Am Samstag ist die Führung speziell für Familien, mit besonderem Angebot für Kinder.

Große Bühne im Theater Freiburg M. Kolodziej

Laut Shirin Saber vom Theater Freiburg können Kinder lernen, wie sogenannte Special-Effects entstehen. "Zum Beispiel wie man es schafft, dass auf der Bühne plötzlich ein Spiegelei anfängt zu brutzeln", sagt Shirin Saber. Doch auch wie Theaterwunden geschminkt werden, können die Kinder am Theater Freiburg erfahren. Bei der Führung muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Benefizkonzert ukraninischer Cellisten in Rheinfelden

Cellistinnen und Cellisten aus der Ukraine geben am Sonntagabend um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der evangelischen Christuskirche in Rheinfelden (Kreis Lörrach). Das "Ukrcello Ensemble" unter Leitung von Professor Denis Severin spielt unter anderem Werke von Bach, Fauré und Offenbach.

Ukrcello Ensemble aus der Ukraine Denis Severin

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Ukrainehilfe des Vereins "Kunst ohne Grenzen Basel" wird gebeten.

Dichterwettstreit: Winter-Slam in Kehl

In Kehl im Ortenaukreis sind Samstagabend Wortakrobaten zu Gast. In einem weihnachtlichen Poetry Slam, einem sogenannten Dichterwettstreit, treten die Dichter Jan Cönig, Rahel Behnisch, Rainer Holl, Victoria Helene Bergemann und Yannik Noah gegeneinander an.

Bühnendichter Jan Cönig aus Trier dpa Bildfunk Hauke-Christian Dittrich

Moderiert wird der Winter-Slam von Johannes "Hanz" Elster. Los geht es mit dem Winter-Slam am Samstag um 20 Uhr im Kulturhaus in Kehl.

Märchenhafte Altstadtweihnacht in Laufenburg

Einen grenzüberschreitenden Weihnachtsmarkt gibt es am Wochenende im Kreis Waldshut: Im deutschen und im Schweizer Laufenburg findet von Freitag bis Sonntag die "Märchenhafte Altstadtweihnacht" statt.

Weihnachtsmarkt in Laufenburg Pressestelle Stadt Laufenburg

Vom Rathausvorplatz im deutschen Laufenburg geht es durch die Stadt, über die Laufenbrücke und den Rhein hinweg in die schweizerische Schwesterstadt. Auf beiden Seiten des Rheins viele weihnachtliche Geschenkideen und natürlich ebenso viele Gaumenfreuden.

