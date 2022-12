Dschungelbuch-Musical in Tuttlingen, Adventsmarkt im Skimuseum in Hinterzarten, weihnachtliche Konzerte in Lörrach und Oberkirch-Nußbach. Hier sind unsere Tipps für Südbaden.

Dschungelbuch als Musical in Tuttlingen

Am Sonntag verwandelt sich die Bühne in der Stadthalle in Tuttlingen in einen Dschungel. Das Theater Liberi inszeniert das Dschungelbuch mit Mogli und seinen tierischen Freunden als Musical. Die Abenteuerreise "Dschungelbuch-das Musical" soll die Zuschauer für zwei Stunden in eine Traumwelt entführen und den Alltag vergessen lassen. Die Vorführung beginnt um 15 Uhr.

Autoren-Lesung in Waldshut

Lust auf Literatur? Der Autor Dieter Mutard liest am Samstagabend aus seinem Werk "Das Land der Alemannen". Die Lesung gibt Antworten zum Beispiel auf die Frage: War das ein einheitliches Volk mit einer einheitlichen Sprache? Der Autor liest über das Land der Alemannen und ihre Kultur. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtbibliothek in Waldshut.

Adventsmarkt im Schwarzwälder Skimuseum in Hinterzarten

Skimuseum

Wer ein paar Geschenke besorgen möchte oder einfach nur die Weihnachtsatmosphäre genießen will ist vielleicht am Sonntag beim großen Adventsmarkt im Schwarzwälder Skimuseum richtig. Da gibt es im passenden winterlichen Ambiente neben weihnachtlichen Kleinigkeiten die Ausstellung "Georg Thomas Fotoalbum und Schatzkisten" anzusehen. Um 11 Uhr geht es im Skimuseum in Hinterzarten los und voraussichtliches Ende ist um 18 Uhr.

Georg Thoma, der ehemaligen Nordische Kombinierer, Olympiasieger und Weltmeister, sitzt am 14.08.2017 in Hinterzarten im Schwarzwald (Baden-Württemberg) im Skimuseum. Patrick Seeger

Kirchenkonzert mit Anna-Maria Hefele in Lörrach-Hauingen

"Stimmen im Advent" heißt eine Konzertreihe in Lörrach. Am Sonntag gastiert die Stimmkünstlerin und Instrumentalistin Anna-Maria Hefele in der Nikolauskirche in Lörrach-Hauingen. Ihr Programm aus skandinavischer, italienischer und alpenländischer Folklore nimmt die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise. Inspiriert durch Wiener Volkslieder stimmt sie das Publikum ab 17:30 Uhr schon mal auf die besinnlichen Weihnachtstage ein.

Chorkonzert mit "Con Voce" in Oberkirch-Nußbach

Ein vorweihnachtliches Konzert ist am Samstag ab 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Sebastian in Oberkirch-Nußbach zu hören. Das Ortenauer Frauenensemble Con Voce unter der Leitung von Dorothee Wiedmann präsentiert Chormusik quer durch die Jahrhunderte, traditionelle Weihnachtslieder und auch Werke von Mozart.

Die Veranstaltungstipps für Südbaden mit SWR Reporter Ulf Seefeldt zum Nachhören: