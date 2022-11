Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Film und Diskussion mit Öko-Aktivistin in Freiburg, Ausstellung "Insectophobie" in Bad Säckingen, Kunsthandwerker-Markt "Weihnachtsträume" in Kehl. Hier sind unsere Tipps.

Film von Öko-Aktivistin mit Diskussion in Freiburg

Am Sonntag ist in Freiburg Vandana Shiva zu Gast - Ökoaktivistin aus dem Himalaya und Preisträgerin des alternativen Nobelpreises. Um 17 Uhr wird in der Freiburger Messe der neue Film "Vandana Shiva – Ein Leben für die Erde" gezeigt. Im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde über Grüne Gentechnik. Veranstalter Bernward Geier über Vandana Shiva: "Vandana Shiva ist eine Ikone, sie ist weltweit bekannt als wohl die Frau, die am meisten von Monsanto gehasst wird. Sie ist Öko-Feministin, sie ist ausgezeichnet mit unzähligen Preisen, am bekanntesten ist wohl der alternative Nobelpreis. Jetzt gibt es einen Film über sie und dieser Film kommt nach Freiburg in die Messehalle."

Hörspiel-Matinee von Volkshochschule und SWR in Lörrach

Die Volkshochschule Lörrach und der SWR widmen sich in einer Hörspielmatinee diesen Sonntag der Menschenrechtsaktivistin und Grünen-Politikerin Petra Kelly. Vor 30 Jahren wurde die schillernde Persönlichkeit von ihrem langjährigen Lebensgefährten Gert Bastian getötet. Um ihr Leben und ihren Einsatz für eine bessere Welt dreht sich ein SWR-Feature von Vito Pinto, das am Sonntag ab 11 Uhr in der Lörracher Bar Dreikönig präsentiert wird. Der Titel lautet "Der unvollendete Kampf der Petra Kelly". SWR-Hörspiel-Chefin Mareike Maage beantwortet in Lörrach Fragen zu dem Feature, das bei der Matinee erstmals zu hören ist.

Ausstellung "Insectophobie" in Bad Säckingen

Ein Kind hält bei der Ausstellung «Insectophobie» eine Rote Chile-Vogelspinne auf seinen Händen. picture-alliance / Reportdienste Christoph Schmidt

Lebende Spinnen, Skorpione, Riesentausendfüßler und viele andere Insekten krabbeln am Sonntag in der Flößerhalle in Bad Säckingen umher. Bei der Ausstellung "Insectophobie" gibt es auch einen pädagogischen Streichelzoo, bei dem man den Spinnen und Insekten mal ganz nahe kommen kann. Für Besucher mit Spinnenphobie wollen sich die Mitarbeiter der Ausstellung besonders Zeit nehmen, um ihnen zu helfen die Angst vor Spinnen abzubauen. Die Spinnen- und Insekten-Ausstellung beginnt am Sonntag ab 11 Uhr in der Flößerhalle in Bad Säckingen.

Kunsthandwerker-Markt "Weihnachtsträume" in Kehl

Weihnachtlich wird es am Wochenende in Kehl im Ortenaukreis. In der Stadthalle findet Samstag und Sonntag der Kunsthandwerkermarkt "Weihnachtsträume" statt. 30 Aussteller präsentieren ihre handgemachten Kunstwerke: Filzarbeiten, Töpferei und Keramik, Kerzen, Gold- und Silberschmiede und vieles mehr.

