Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Orchestermusik, ein närrischer Doppelwumms, Brezeln im Mittelpunkt, ein Bandkonzert und Leckeres bei der Plaza Culinaria - das sind unsere Tipps.

Konzerte mit der Orchestergesellschaft Weil am Rhein

Zwei Konzerte in zwei Ländern spielt an diesem Wochenende die Orchestergesellschaft Weil am Rhein. Premiere ist am Samstagabend um 20.30 Uhr im Kulturhaus "La Comète" in Hésingue im Elsaß. Am Sonntagnachmittag gibt es für das Orchester und Dirigent Franck Nilly ein Heimspiel, und zwar um 17 Uhr in der Altrheinhalle in Weil-Märkt.

Die Weiler Orchestergesellschaft bereitet sich auf das Konzert vor. SWR Matthias Zeller

Narren laden zum Narrenspiel und zum Kabarettabend ein

Der Doppelwumms – eine Wortkreation unseres Kanzlers, die die Narren in Bonndorf im Südschwarzwald nur allzu gerne aufgreifen. Sie starten nämlich mit einem Doppelwumms in die Fasnacht. Am Freitag gibt es in der Stadthalle von Bonndorf ab 20.11 Uhr das Narrenspiel der Bonndorfer Pflumeschlucker. Und am Samstag reagiert darauf der preisgekrönte fränkische Kabarettist Oliver Tissot mit einem Kabarettabend, ebenfalls in der Stadthalle ab 20.30 Uhr. Tissot hat für seinen Wortwitz schon internationale Preise bekommen.

Oliver Tissot Oliver Tissot

Kabarettabend in Königsfeld

"Im Namen der Brezel" – das ist der Titel des Programms der schwäbischen Kabarettistin Sabine Schief. Sie tritt am Freitagabend ab 20 Uhr in Königsfeld im Haus des Gastes auf. Außen knusprig, innen weich und alle ein Unikat, bestreut mit dem Salz des Lebens – das ist das Motto für Sabine Schiefs Charaktere.

privat

Hm, lecker wird es in der Freiburger Messe

Die Genussmesse "Plaza Culinaria" in Freiburg ist die bedeutendste kulinarische Erlebnis- und Verkaufsmesse in Süddeutschland. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich an diesem Wochenende auf dem Messegelände und bieten Speisen und Getränke an, zusätzlich geht’s ums Entertainment. Die Öffnungszeiten der "Plaza Culinaria" sind am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Die Plaza Culinaria in Freiburg: nicht nur eine große Auswahl an Käsesorten, auch an anderen kulinarischen Leckereien fehlt es bei der Veranstaltung in der Freiburger Messe nicht. FWTM/Francesco Sabatino Fotografie

Lahrer Band in Ortenberg

Blues- und Rockklassiker sind am Samstagabend in Ortenberg im Ortenaukreis zu hören: die Lahrer Band "Tuff Enuff" – das sind ein Sänger und drei Musiker – steht im "Fantasy" auf der Bühne und präsentiert ihr neuestes Programm.

Die Band Tuff Enuff beim Konzert. Veranstalter

Die Tipps zum Wochenende von SWR-Report Ulf Seefeldt zum Nachhören: