Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Bluesfestival in Freiburg, Liederabend mit Opernarien in Rheinfelden, Schallplatten-Börse in Villingen-Schwenningen. Da ist also viel Musik drin. Hier sind unsere Tipps.

Bluesfestival mit der Band "Bluesanovas" in Freiburg

Am Freitagabend eröffnet die Band "Bluesanovas" in der Freiburger Markthalle das achttägige Freiburg Blues Festival. Das Eröffnungskonzert ist kostenlos. Bis zum 11. November treten beim "Freiburg Blues Festival" neben deutschen Bands auch Künstler aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und den USA auf.

Romantischer Liederabend mit Opernarien in Rheinfelden

Hilko Dumno und Jessica Poppe Barbara Aumüller und Aaron Cawley

In Rheinfelden im Kreis Lörrach gibt es ein Konzert für Freunde des Operngesangs. "Liebeszauber" heißt der romantische Liederabend. Sängerin Jessica Poppe und Pianist Hilko Dumno präsentieren verschiedene Opernarien - unter anderem von Richard Strauss. Beginn ist am Sonntag um 17 Uhr im Bürgersaal in Rheinfelden.

Traditioneller Martini-Markt in Ettenheim

In Ettenheim im Ortenaukreis ist am Wochenende buntes Markttreiben angesagt. Rund 200 Marktbeschicker bieten beim traditionellen Martinimarkt ihre Waren an: Schmuck, Textilien, Spielzeug, Gewürze, Süßigkeiten und vieles mehr. Am Samstag geht es um 9 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag um 11 Uhr los.

Konzert mit der Cover-Band "Seven Sins" in Murg-Oberhof

Seven Sins Forstmeyer

Am Samstagabend ab 20:30 Uhr spielt die Cover-Band "Seven Sins" in Murg-Oberhof im Kreis Waldshut im kultigen "Café Verkehrt". Seit 39 Jahren treten im "Café Verkehrt", mitten im Hotzenwald, Künstler und Bands aus der ganzen Welt auf. Für Fremde ist das Café "am Rand der Weltscheibe", wie der Spiegel einst titelte, eine echte Überraschung. Für Einheimische ist es ein Stück Zuhause.

Schallplatten und Musikbörse in Villingen-Schwenningen

Das typische Knistern, das entsteht wenn die Plattennadel durch die Rillen zieht, lässt bei Schallplatten-Fans meist die Herzen höherschlagen. Die kommen vielleicht am Samstag auf der Schallplatten- und Musikbörse in Villingen-Schwenningen auf ihre Kosten. Mehr als 30.000 Schallplatten und Tonträger werden präsentiert, vom Sammlerstück bis zum Schnäppchen. Um 10 Uhr geht es im Klosterhof los. Vorausichtliches Ende ist um 16 Uhr.

Die Tipps zum Wochenende von SWR-Reporterin Katharina Seeburger zum Nachhören: