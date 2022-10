Hundemesse in Freiburg, Herbst- und Schlachtfest im Vogtsbauernhof, Ausstellung bei Fondation Beyeler in Riehen - unsere Tipps.

Messe "Mein Hund" in Freiburg

Alles rund um den Hund gibt es auf der Messe "Mein Hund". Aussteller aus ganz Deutschland zeigen ihre neuesten Produkte, wie zum Beispiel Hundebetten in verschiedenen Ausführungen und Farben, Halsbänder, Leinen, Hundefutter oder Ernährungskonzepte. Alles, was der Hund oder Frauchen und Herrchen brauchen kann auf der Messe in Freiburg am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr erkundet werden.

Herbst-und Schlachtfest im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach

Leckere Schlachtplatte und altes Handwerk stehen auf dem Programm beim traditionellen Herbst-und Schlachtfest im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Schwarzwaldbahn). Unter anderem wird das Krauthobeln, das Schnapsbrennen oder das Maskenschnitzen demonstriert. Heinrich Diener sorgt mit seinem Akkordeon für die musikalische Umrahmung. Um 11 Uhr geht es am Samstag los, das voraussichtliche Ende ist um 17 Uhr.

Heinrich Diener begleitet das Herbst- und Schlachtfest im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Ausstellung bei Fondation Beyeler in Riehen bei Basel

Ihre bislang größte Kunstausstellung mit Werken aus der eigenen Sammlung zeigt die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel. Die Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen des Museums zeigt rund 100 prominente Werke von Picasso, Matisse, Monet, Cézanne oder Warhol. Sie kann von Sonntag an bis Januar besucht werden.

Kabarett mit Heinrich del Core in Fluorn-Winzeln

In der Mehrzweckhalle in Fluorn-Winzeln im Landkreis Rottweil ist das neue Programm des Kabarettisten Heinrich del Core "Glück g’habt!" zu sehen. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, herrlich komische Geschichten in seinem Gepäck. Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr.

SWR-Reporter Freddy Kunzelmann: