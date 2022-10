Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Chorkonzert mit Mozart-Requiem in Freiburg, Suppenfest in Offenburg, Kleidermarkt in Laufenburg, Oberkrainer in Trossingen - unsere Tipps fürs Wochenende.

Mozart-Requiem mit Johannes-Kantorei Merzhausen in Freiburg

Das Requiem in d-Moll aus dem Jahr 1791 ist die letzte Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Johanneskantorei Merzhausen präsentiert dieses Chorwerk am Sonntag in der Katholischen Kirche Sankt Gallus in Merzhausen bei Freiburg. Die Leitung hat Ruben Viertel. Beginn ist um 17 Uhr.

Suppenfest in Offenburg

Leckere Suppen aus Indonesien, Marokko, Peru oder Island gibt es diesen Sonntag beim Suppenfest in Offenburg. Im Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt im Bürgerpark können von 11 bis 14 Uhr für wenig Geld Suppen gekostet werden. Wer möchte, kann auch Rezepte tauschen oder sich einfach über das Zubereiten der Suppen austauschen.

Führung durch Tomi-Ungerer-Ausstellung in Offenburg

In der Städtischen Galerie in Offenburg geht die Tomi-Ungerer-Ausstellung mit dem Titel "Die Freiheit der Ideen" zu Ende. Am Sonntag um 11 Uhr gibt es die letzte Führung. Die Galerie ist aber bis 17 Uhr geöffnet. 90 Werke des 2019 verstorbenen elsässischen Künstlers sind zu sehen.

Konzert mit Saso Avsenik und seinen Oberkrainern in Trossingen

Im Doktor-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen stehen am Sonntag Saso Avsenik und seine Oberkrainer – das sind acht junge Musikerinnen und Musiker – auf der Bühne und präsentieren slowenische Musik. Saso Avsenik ist der Enkel von Slavko Avsenik, der die Original Oberkrainer einst gegründet hatte. Nachmittags um 15 Uhr fängt das Konzert an.

Second-Hand-Kleidermarkt in Laufenburg

Beim "Ladys Markt" in Laufenburg kann man einen neuen Look erwerben. Schönes, Seltenes, Schräges oder auch Altes wechselt von Frau zu Frau. Nachhaltig und mit viel Spaß kommt so Altes aus dem Kleiderschrank und Neues rein. Am Samstag von 14 Uhr bis 19 Uhr heißt das Motto: We want your closet - Wir wollen Deinen Kleiderschrank! Nebenbei wird lecker gegessen und geplaudert. Der Erlös wird gespendet. Der spaßige Kleidermarkt findet am Samstag in der Halle 12 im Industriegebiet in Laufenburg statt.

Hörspiel-Premiere bei Matinee in Lörrach

Eine absolute Premiere gibt es am Sonntag bei der Hörspielmatinee von SWR und Volkshochschule in der Lörracher BarDreiKönig. Präsentiert wird ein Hörspiel, das noch gar nicht im Radio zu hören war. Bei dem Werk mit dem Titel "Unearthing" werden die Zuhörer gedanklich ins Weltall entführt. Die Matinee beginnt um 11 Uhr.

