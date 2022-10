Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Beatles-Tribute-Band "Help" in Bad Säckingen, Hochzeitsmesse und Tanztheater in Freiburg, Krimikomödie in Rottweil. Hier sind unsere Tipps.

Konzert der Beatles-Tribute-Band "Help" in Bad Säckingen

Beatles-Tribute-Band "Help" WTB Musikmanagement

Sie sehen den echten Beatles zum Verwechseln ähnlich - die vier Musiker der Beatles-Tribute-Band "Help". die vierköpfige Formation gastiert am Freitagabend in Bad Säckingen. Der Klang, ihre Show und sogar ihr Aussehen, alles passt zusammen und gleicht dem Original sehr. Das Show-Programm reicht von Beatles-Songs der Anfangsjahre bis hin zu Produktionen der späten Phase. Um 20 Uhr geht es am Freitagabend im Gloria-Theater in Bad Säckingen los.

Religiös inspirierte Tanzvorführung mit Gesang in Freiburg

Im Theater Freiburg steht ein abwechslungsreicher Tanzabend auf dem Programm. Bei dem Tanztheater vereinen sich Rhythmus, Gesang und Tanz zu einem schwindelerregenden Zustand. Inspiriert ist das Ganze von religiösen Prozessionen in Spanien. Marcos Morau heißt der Choreograph des neuen Bühnenwerks namens "Sonoma". Beginn ist am Samstag um 19:30 Uhr im Theater Freiburg.

Kandertalbahn-Fahrt zum Saisonende zwischen Kandern und Haltingen

SWR Anita Westrup

Die "Chanderli"-Saison geht an diesem Wochenende zu Ende. Am Sonntag zischt und dampft die Kandertalbahn noch einmal zwischen Kandern und Haltingen. Die Fans des Kulturdampfzugs dürfen sich dann auf die neue Saison 2023 freuen.

Krimikomödie im Zimmertheater in Rottweil

"Achtsam morden" heißt die Krimikomödie von Carsten Dusse, die im Zimmertheater Rottweil gezeigt wird. Eine harmlose Geschichte eines Anwalts, die am Schluss aber mörderisch endet, alles gespickt mit viel Wortwitz und Situationskomik. Beginn ist um 20 Uhr, sowohl am Freitag wie auch am Samstag.

Kabarett mit Matthias Deutschmann in Offenburg

Anja Limbrunner

Matthias Deutschmann ist ein Aushängeschild des deutschen Kabaretts. Mit einer Mischung aus Witz, Tiefgang und Musikalität begeistert er sein Publikum seit mehreren Jahrzehnten. Am Freitag um 20 Uhr kann man in der Reithalle in Offenburg sein neues Programm namens "Mephisto Consulting" erleben.

Hochzeitsmesse in Freiburg

Auf der Freiburger Messe dreht sich am Wochenende alles ums Heiraten. Auf der Hochzeitsmesse "Trau" geht es unter anderem um den Trend zur nachhaltigen Hochzeit. Von Trauringen bis Flitterwochen, erfahren die Besucher alles übers Heiraten, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.