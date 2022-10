Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Schlagerparty mit Papis Pumpels in Villingen-Schwenningen, Almabtrieb in Oberried, Herbstfest in Lörrach. Hier sind unsere Tipps.

Schlagerparty mit "Papis Pumpels" in Villingen-Schwenningen

Am Freitagabend ist auf dem Festival-Gelände Sauser Event GmbH eine Schlagerparty angesagt. Die Stockacher Band Papis Pumpels interpretiert die Schlager der 70er-Jahre neu und gibt ihnen einen ganz eigenen Touch. Die Besucher können sich auf viele "verpumpelte" - neu interpretierte - Schlager freuen. Das Ganze wird mit viel Action und Spaß auf der Bühne versehen. Das Konzert findet im Rahmen der ersten "VS Festivals" statt. Start ist um 20 Uhr.

Almabtrieb in Oberried

Almabtrieb in Oberried 2017 picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger

Zum Almabtrieb ist in Oberried am Samstag einiges geboten. Nach einer Bulldogg-Parade ziehen 120 mit Blumen geschmückte Rinder ins Tal. Die Tiere kommen von der Arnbacher Weide ins Dorf herunter. Das Ganze wird als Volksfest kräftig gefeiert. Die Partyband "Hautnah" und die Trachtenkapelle sorgen für passende Stimmung. Neben viel Geselligkeit bei gemütlicher Atmosphäre gibt es für Familien mit Kindern einen Streichelzoo und Ponyreiten. Beginn ist um 11 Uhr.

Herbstfest in Lörrach

Das Wochenende steht in Lörrach ganz im Zeichen des Kürbisses: Beim Herbstfest in der Innenstadt kann beim verkaufsoffenen Sonntag nach Herzenslust eingekauft werden. An Marktständen gibt es Kürbis-Suppe, Kürbis-Deko und auch einen "Kürbis-Schnitz-Wettbewerb". Beginn ist am Samstag um 10 Uhr, voraussichtliches Ende um 18 Uhr und am Sonntag geht's ab 13 Uhr weiter.

Konzert mit Gitarrenmusik in Waldshut-Tiengen

Gitarrenduo "Magic Acoustic Guitars" Magic Acoustic Guitars

In der Grieshabervier-Halle in Waldshut-Tiengen kommen Liebhaber der Gitarrenmusik auf ihre Kosten. Am Samstagabend spielt das Gitarrenduo "Magic Acoustic Guitars". Auf dem Programm stehen sowohl Eigenkompositionen des Duos als auch klassische Stücke und Hits der Popmusik. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Ortenauer Warenaustausch-Tag in Haslach im Kinzigtal

Egal, ob man etwas loswerden möchte oder nach etwas Passendem sucht. Beim Ortenauer Warentauschtag können Geschirr, Stühle, Spielzeug, Skier oder Ähnliches abgegeben oder für zwei Euro kann Verschiedenes mitgenommen werden. Wer etwas bringt profitiert, weil er sich der Sache entledigen kann. Wer etwas "kauft" ersteht es sehr günstig und kann es sogar wieder zurückbringen, wenn er es doch nicht haben möchte. Die Veranstalter sehen sich selbst auch als Profiteure, weil das Ziel des Umweltschutzes erreicht ist und weil sie eingenommenenes Geld spenden können. Zwischen 13 und 14:45 Uhr kann in der Markthalle Ware abgegeben und zwischen 15 und 16 Uhr mitgenommen werden.