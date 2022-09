Was ist am Wochenende in Südbaden los?

"Day of Scottish Music and Dance" in Basel, Krimi-Lesung in Waldshut, Kreiserntedankfest in Bräunlingen - unsere Auswahl an Freizeittipps für Jung und Alt.

Tag mit schottischer Musik und Tanzshow in Basel

In Basel sind am Samstag die Schotten los. "A Day of Scottish Music and Dance" heißt der Tag mit kostenlosen Konzerten und einer Tanzshow. Er beginnt um 14:30 Uhr beim Restaurant Park in Basel in den Langen Erlen. Um 15 Uhr und um 18:30 Uhr sind die Konzerte und die Tanzshow. Außerdem werden schottische Spezialitäten angeboten. Wer möchte kann selbst einmal Dudelsack spielen oder sich am schottischen Tanz versuchen.

Vortrag von Klimaaktivistin Luisa Neubauer in Freiburg

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Fridays for Future-Bewegung. Auf Einladung der Freiburger Zukunftsakademie spricht sie am Samstag, den 1. Oktober über Auswege aus der Klima- und Energiekrise. Beginn ist um 19:30 Uhr in der Aula der Katholischen Akademie in Freiburg. Der Eintritt ist frei.

Krimi-Lesung mit Horst Eckert in Waldshut

Kathie Wewer

Für die Polizei, eine Kriminalrätin und einen Hauptkommissar gibt es im neuen Krimi "Das Jahr der Gier" des Düsseldorfer Schriftstellers Horst Eckert viel zu tun. Nach einem Mord führen die Spuren zu dem deutschen Finanzkonzern "Worldcard". Die Suche nach den Tätern führt in höchste Kreise der Berliner Politik. Mehr verrät der Autor am Freitag bei seiner Lesung. Um 20 Uhr soll es im Gewächshaus der Waldshuter Stadtgärtnerei im Jahnweg 14 losgehen.

Kreiserntedankfest in Bräunlingen

Am verlängerten Wochenende bietet in Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis das Kreiserntedankfest der Landjugendgruppe abwechslungsreiche Unterhaltung: Brassmusik mit "Brotäne Herdepfl", ein Festzelt, einen Frühshoppen, einen Bauernmarkt und vieles mehr. Der Auftakt mit Fassanstich ist am Freitag um 19 Uhr.

Herbstliche Leckereien im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach

Im Ortenaukreis bieten am Samstag in Gutach die Landfrauen den Museumsgästen herbstliche Leckereien wie frisch zubereitete Waffeln und "Erdäpfelsupp" an. Am Sonntag können Kinder und Familien ein eigenes Vesperbrettchen gestalten. Start des Landfrauentages ist um 11 Uhr im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof.