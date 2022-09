Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Gesundheitsmesse in Bad Krozingen, Weinfest und Messe in Offenburg, "Einkaufen wie früher" in Villingen - unsere Tipps fürs Wochenende in Südbaden.

Gesundheitsmesse in Bad Krozingen

Ums Thema Gesundheit dreht sich alles am Samstag und Sonntag in Bad Krozingen. Im Kurhaus und im Kurpark findet die 28. Gesundheitsmesse mit 80 Ausstellern statt. Sonntag wird zusätzlich ein Outdoor-Aktiv-Tag mit Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren angeboten. Es gibt Vorträge, Tipps und Anregungen, die ortsansässigen Kliniken sowie die niedergelassenen Ärzte runden das Ganze mit interessanten Informationen ab. Die Besucher können Blutdruck und Blutzucker messen lassen oder die eigene Fitness testen.

Weinfest und Oberrheinmesse in Offenburg

Am Wochenende ist in der Offenburger Innenstadt kräftig was los. Vier Tage lang, von Freitag bis Montag, wird das Weinfest gefeiert. Es gibt 27 Stände, an denen die Weinbaubetriebe der Region ausschenken. Am Samstag startet nach zwei Jahren Pause auch wieder die Oberrheinmesse. Sie dauert bis zum 3. Oktober. Es kommen 300 Aussteller, 75.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

"Zeitreise" in Villingen

Einkaufen "so wie früher" ist an diesem Wochenende bei der sogenannten "Zeitreise Villingen" möglich. Wer Lust hat kann in den kleinen, nostalgisch dekorierten Läden nach der Mode vergangener Zeiten suchen oder einfach nur mit Freunden ein Eis essen. Zum Programm in Villingen-Schwenningen gehören bis Sonntag auch Stadtführungen, Candle-Light-Dinner, ein Kostümverleih und Picknicks.

Kabarett mit Bernd Blömer und Dirk Tillak in Waldshut

Die Kabarettisten: Bernd Blömer und Dirk Tillak Arnd Cremer

"Von Flausen nach Possen: Ein Reisebericht aus Utopien" ist der Titel des neuen Programms der beiden Kabarettisten Bernd Blömer und Dirk Tillack. Am Freitagabend ab 20 Uhr steht das Duo in der Stadthalle Waldshut auf der Bühne. Das mehrfach ausgezeichnete Duo beschäftigt sich auf ironische Art und Weise mit Themen wie Grundeinkommen, Drei-Tage-Woche und Klimawandel.

Tag der offenen Tür bei Lörracher Schöpflin Stiftung

Villa Schöpflin in Lörrach. Lucia Hofmaier

Die Lörracher Schöpflin-Stiftung feiert ihren 20. Geburtstag am Samstag mit einem Tag der offenen Tür. Rund um die ehemalige Unternehmervilla der Familie Schöpflin mit dem schönen Park im Stadtteil Brombach gibt es von 11 bis 19 Uhr viel zu sehen und zu hören. Es gibt unter anderem Live-Musik, Kulinarisches sowie einige Mitmachaktionen.