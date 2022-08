Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Deutschland-Tour in Freiburg, Holzbildhauer-Symposium in St. Blasien, Straßenmusik-Sonntag in Bräunlingen - hier unsere Tipps.

Deutschlandtour mit Simon Geschke in Freiburg und Umland

Im Bergtrikot hat Simon Geschke bei der Tour de France die Herzen der Fans erobert. Nun freut er sich auf das Heimspiel bei der Deutschland-Tour am Samstag in seiner Wahlheimat Freiburg. Der Start der Königsetappe der Deutschland-Tour mit Simon Geschke ist in Freiburg. Die Tour führt dann über den Kaiserstuhl und das Markgräflerland bis auf den Schauinsland. Am Samstag um 13:40 Uhr geht es am Freiburger Leopoldring los. Zieleinlauf ist gegen 17:45 Uhr auf dem Schauinsland.

Schwing- und Älplerfest in schweizerischen Pratteln

Alle drei Jahre findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt, ein Mega-Event in der Schweiz mit bis zu 180.000 Besuchern. In diesem Jahr richtet der Kanton Baselland im grenznahen Pratteln das traditionelle Fest aus. Neben den sportlichen Wettkämpfen in der Arena wird rundum auf dem Festplatz ein großes Unterhaltungsprogramm geboten. Die Veranstalter empfehlen dringend, mit Bus und Bahn anzureisen. Der Eintritt ist frei.

Sommer- und Familienfest im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach im Kinzigtal lädt am Sonntag zum Sommer- und Familienfest ein. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Vorführungen und Mitmachaktionen, zum Beispiel Holzspalten, Schindelziehen oder Seile drehen. Dazu steht auch Kindertheater und Ponyreiten auf dem Programm.

Holzbildhauer-Symposium in St. Blasien



Ab Sonntag wird in St. Blasien gesägt, gebohrt und gehobelt. 150 Künstler hatten sich zum Bildhauersymposium in St. Blasien beworben. 15 wurden ausgewählt. Sie kommen aus Deutschland, der Ukraine, dem Iran und Israel. Am Sonntag um 9:30 Uhr geht es los. Eine Woche lang verwandeln die Künstler einen Holzstamm in ein Kunstwerk. Das Ganze ist auf verschiedene Plätze in der Stadt verteilt und wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet.

Straßenmusik-Sonntag in Bräunlingen

Dröhnbüddels/bearb. Stadt Bräunlingen



Am Sonntag wird Bräunlingen wieder zum "Mekka der Straßenkunst": Musikanten, Gaukler und Spaßmacher sorgen beim Straßenmusik-Sonntag für einen Ausnahmezustand im Städtchen auf der Baar. Von 11 bis 19 Uhr wird an jeder Ecke jongliert, gezaubert und musiziert. Auch Magdalena Ganter, die schräge und schillernde Chansonsängerin, die ursprünglich aus Titisee-Neustadt stammt, ist mit dabei.