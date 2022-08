Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Musik zum Tanzen mit "La Brass Banda" in Rottweil, Heimatfest in Waldshut, Straßentheaterfestival in Rheinfelden. Viel Unterhaltung für Jung und Alt, hier sind unsere Tipps.

Konzert mit der Band "LaBrassBanda" in Rottweil

"Tanzen" heißt die neue CD von "LaBrassBanda". Diesen Titel hat sie nicht ohne Grund, denn die Musik dieser Band bringt die Menschen zum Tanzen, Hüpfen und vieles mehr. Die bayrische Brass-Band spielt am Freitag um 19:30 Uhr im Kraftwerk in Rottweil.

Chilbi in Waldshut

Am Sonntag dreht sich in Waldshut wieder alles um einen Schafbock, denn die Stadt Waldshut feiert ihr Heimatfest. Einer Legende nach hat ein Schafbock die Waldshuter im Jahr 1468 vor einer weiteren Belagerung durch die Eidgenossen gerettet. Denn der letzte Bock der Stadt wurde auf der Stadtmauer präsentiert und die Belagerer zogen frustriert von Dannen. Sie haben wohl gedacht, dass die Waldshuter noch genug zu essen haben und gaben die Belagerung trotz großer Überzahl wieder auf. Auf der Chilbi gibt es dann zu Ehren des "Retters" einen Bockumzug, eine Bockverlosung und Bockmusik. Als Rahmenprogramm sind Musik und Konzerte geboten, aber auch ein Rummelplatz lockt die Besucher. Bis Mittwoch wird in Waldshut gefeiert.

Straßentheater-Festival "Brückensensationen" in Rheinfelden

Drei Tage wird die Brücke zwischen dem badischen und dem schweizerischen Rheinfelden zur Bühne. Mittendrin sorgen 100 Künstlerinnen und Künstler für ein begeistertes Publikum. Das Straßentheaterfestival "Brückensensationen" findet von Freitag bis Sonntag in Rheinfelden statt.

"Wein, Essen und Laufen" bei Sulzburg

In Laufen bei Sulzburg laden Winzer und Handwerker zum Schlemmen, Weintrinken und zwischen Weinbergen wandern ein. Bei "Wein, Essen und Laufen" öffnen am Samstag und Sonntag elf Höfe und Keller aus dem Weinort Laufen ihre Türen.

Wein-und Gassenfest in Ringsheim

Und auch in Ringsheim starten die Winzer mit einem Fest in die Weinsaison. Der ganze Ort feiert vier Tage lang, mit Vereinen und Freunden. Am Freitag geht das Wein-und Gassenfest im Ortskern von Ringsheim los. Es endet am Montag.