Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Konzert und Theater auf dem Schauinsland, Hähne-Krähwettkampf in Schramberg, Volksmusik-Duo Kaltenbrunn in Rothaus. Viel Unterhaltung im Kühlen. Hier sind unsere Tipps.

Konzert mit Claudia Mundi auf dem Schauinsland

An diesem Wochenende gibt es ein Konzert mit Claudia Mundi auf dem Schauinsland. Sie singt am Sonntag um 16:30 Uhr Musical- und Opern-Melodien im Museums-Bergwerk. Es empfiehlt sich Jacken einzupacken, dann kann man bei 10 Grad im Stollen das Konzert genießen.

"Theater in den Bergen" in Todtnau-Muggenbrunn

Theater in den Bergen

Theaterfreunde können bei angenehmen Temperaturen in Todtnau-Muggenbrunn Kultur erleben. Das "Theater in den Bergen" spielt draußen in freier Natur. Gezeigt wird die wohl bekannteste Geschichte des Schwarzwaldes: "Das kalte Herz" - in einer ungewöhnlichen Version - als Wandertheater. Dazu bekommen die Menschen einen Stuhl, mit dem sie sich an verschiedenen Stationen in der Natur, im sogenannten Holzschlagbachtal, bewegen werden. Das Ganze geschieht in der Abenddämmerung bis in die nächtliche Dunkelheit hinein. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Sternschnuppen zu sehen, am Freitag, Samstag und Sonntag um 20:45 Uhr. Treffpunkt ist bei der Kirche St. Cornelius in Todtnau-Muggenbrunn.

Sommermarkt der Landfrauen in Haslach im Kinzigtal

In der Haslacher Altstadt ist wieder Sommermarkt. Wer einkaufen will, sollte schnell sein, denn der Sommermarkt der Landfrauen mit seinen Produkten ist sehr beliebt. Der Markt beginnt um 8 Uhr morgens und endet, wenn alles verkauft ist.

44. Hähne-Krähwettbewerb in Schramberg

Wer am lautesten schreit, hat gewonnen, so ist es zumindest in der Geflügelwelt. Beim 44. Hähne-Krähwettbewerb in Schramberg tritt stolzes Federvieh gegeneinander an. Am Sonntag um 11 Uhr geht es los. Es wird laut, lustig und es gibt einiges zu gewinnen. Die Geflügelzüchter in Raustein in Schramberg freuen sich auf ihr Waldfest. Am Sonntag um 11 Uhr geht es los.

Sommer-Konzert mit Polkas in Rothaus

Polka Klänge locken am Sonntag in den Garten des Heimatmuseums Hüsli in Rothaus. Beim Sommerkonzert spielt dieses Mal das Duo Kaltenbrunn. Konzertbeginn ist um 15 Uhr. Sollte es regnen oder ein Unwetter aufziehen, muss das Konzert abgesagt werden.