Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Erzähltheater in Laufenburg, Germanenfest in Mambach, Streetfoodmarket in Freiburg und Wincent Weiss in Villingen-Schwenningen. Hier sind unsere Tipps für die Region.

Erzähltheater zur Entdeckung Amerikas in Laufenburg

Modell der "Santa Maria" aus purem Gold, 2008 ausgestellt im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg. picture-alliance / Reportdienste Kay Nietfeld

Am Samstag werden Theaterfreunde in Laufenburg gedanklich zurück an den Beginn der Neuzeit entführt. "Kolumbus und die Schmetterlinge" heißt das Stück, mit dem Ferruccio Cainero im Laufenburger Rehmann Museum gastiert. Dabei nimmt er die Zuschauer ins Jahr 1492 mit, als Kolumbus Amerika entdeckte. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr im Rehmann Museum im schweizerischen Laufenburg.

Streetfood-Market in Freiburg

FWTM /Francesco Sabatino

Brasilianisch, thailändisch, indisch oder doch lieber italienisch? Auf dem Messegelände in Freiburg findet am Wochenende ein Streetfood-Market statt. Mehr als 40 Foodtrucks öffnen ihre Klappen und bieten Spezialitäten aus aller Herren Länder an. Es ist für jeden Geschmack etwas Leckeres dabei. Die Imbisswagen stehen am Samstag und Sonntag auf der Messe Freiburg.

Germanenfest in Zell im Wiesental

Germane Mambach 1986 e.V.

An diesem Wochenende sind bei Zell im Wiesental in Mambach wieder die Germanen los. Die Besucher des sogenannten "Germanefeschts" können sie beim Dreikampf mit Urschrei und Sackschlagen anfeuern. Dazu gibt es ein Glas Met. Außerdem stehen ein Umzug und viel Unterhaltung auf dem Programm.

Sommersound-Festival in Villingen-Schwenningen

Am Freitagabend ist der deutsche Popsänger und Songwriter Wincent Weiss beim Sommersound-Festival in Villingen-Schwenningen mit dabei. Wer noch ein bisschen länger verweilen möchte, kann am Sonntagabend noch die Fantastischen Vier hören, jeweils um 20 Uhr auf der Bühne beim Druckzentrum Südwest.

Wincent Weiss 2021 bei der Verleihung der "Goldenen Henne" in Leipzig. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste Hendrick Schmidt

Traditionelles Bachfest in Oberkirch

In Oberkirch lädt am Wochenende der Verein Stabhalterei Walachei zum traditionellen Bachfest ein. Bei stimmungsvoller Atmosphäre und vor schöner Fachwerkkulisse genießen die Festgäste Bewirtung mit geräucherten Bachforellen und anderen kulinarischen Spezialitäten. Musikkapellen unterhalten Jung und Alt und bei Einbruch der Dunkelheit verzaubern zahlreiche Lichterketten das idyllische Fachwerk. Am Samstag geht es um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr los.