Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Flamenco-Nacht in Freiburg, Stadtfest in Basel, Freilicht-Theater in Ühlingen-Birkendorf und noch mehr: Hier sind unsere Tipps.

Open-Air-Kino in Zell am Harmersbach

Am Freitagabend gibt es in Zell am Harmersbach im Ortenaukreis eine Filmvorführung im Freien. Ab circa 21 Uhr läuft dort im Open-Air-Kino beim Rundofen die Multi-Kulti-Filmkomödie "Monsieur Claude und sein großes Fest".

Zum 40. Hochzeitstag findet im Haus der Familie Claude eine Überraschungsparty statt. Die vier Töchter laden dazu auch die Eltern ihrer Ehemänner ein - für Monsieur Claude eine Herausforderung. Pressestelle Neue Visionen Filmverleih

Flamenco-Nacht in Freiburg

Temperamentvoller Flamenco bringt am Samstagabend spanisches Flair nach Freiburg. "Noche flamenca" heißt der Tanzabend mit etwa 80 Tänzern und Musikern vom Freiburger Zentrum für Flamencokunst LA SOLEÁ. Um 19:30 Uhr geht es in der Waldorfschule Freiburg St. Georgen los.

Ob traditionell oder modern - im Flamenco geht es um den Ausdruck tief empfundener Emotionen. Pressestelle Ellen Schmauss

Stadtfest zum Schweizer Nationalfeiertag in Basel

Am Basler Rheinufer gibt es Sonntagabend um 23 Uhr wieder das traditionelle Feuerwerk am Basler Rheinufer. Mit fast hundert Beizen und Ständen feiert Basel das große Stadtfest zum Schweizer Nationalfeiertag. Konzerte sorgen ebenfalls für Unterhaltung. Für das Feuerwerk gibt es dieses Jahr zum ersten Mal Musikbegleitung, die jeder übers Handy anhören kann.

Das Feuerwerk wird auf zwei Schiffen im Rhein gezündet. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Freilichttheater in Ühlingen-Birkendorf

Im Augustiner-Chorherrenstift in Ühlingen-Birkendorf im Kreis Waldshut beginnt am Freitag wieder das Freilichttheater. "Zwischen den Welten" heißt das Theaterstück, das während der badischen Revolution um 1850 spielt. Es erzählt die Geschichte der Auswanderer vom Schwarzwald nach Amerika. Um 20 Uhr geht es los. Auch am ersten Wochenende im August gibt es noch Vorstellungen.

Das Auswandererschiff "Rouenaise" war bereits 2019 auf der Bühne zu sehen. In diesem Jahr wurde das Theaterstück um neue Szenen ergänzt. Pressestelle Theaterverein Zeitschleusse e.V.

Weinfest in Villingen-Schwenningen

In Villingen im Schwarzwald-Baar-Kreis veranstaltet der Lions-Club am Samstag ein Weinfest. Ab 11 Uhr finden auf dem Marktplatz Live-Musik und Comedy statt. Der Erlös des Weinfestes soll unter anderem an die Tafel Villingen-Schwenningen gehen.