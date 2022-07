Was ist am Wochenende in Südbaden los?

800-Jahr-Feier in Winzeln mit "Gogol und Mäx" und den "AcaBellas", Jazzfest in Tiengen, Hörspiel-Matinee in Lörrach: viele Feste mit Kunst und Musik. Hier sind unsere Tipps.

Feier zum 800-jährigen Bestehen in Winzeln

AcaBellas Pressefoto 2021

An diesem Wochenende wird in Winzeln im Kreis Rottweil kräftig gefeiert. Zum 800-jährigen Bestehen Winzelns gibt es Comedy und viel Musik. Am Samstag ab 19 Uhr mit den beiden Musik-Clowns "Gogol und Mäx" (Video oben) und am Sonntag ab 20 Uhr mit den "AcaBellas". Das ist geballte Frauen-Power mit schwäbischem Kabarett und A-Capella-Gesang.

Jazzfest in Tiengen

Zwei swingende Sommernächte erwartet das Publikum am Freitag und Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht in Freiburg-Tiengen. Beim 30. "Tiengener Sommer" , dem beliebten Jazzfest mit freiem Eintritt spielen auf vier verschiedenen Bühnen 14 Bands aus Österreich, Frankreich, der Schweiz und aus Deutschland. Mit dabei ist die niedersächsische Band "B.B. & The Blues Shacks" mit ihrem Sänger Michael Arlt.

"B.B. & The Blues Shacks" Felix Engel

Hörspiel-Matinee in Lörrach

Der Südwestrundfunk und die Volkshochschule laden diesen Sonntag um 11 Uhr wieder zu einer Hörspielmatinee ein. Unter dem Motto "Mit den Ohren sieht man besser“ präsentiert die Moderatorin Claudia Gabler das SWR-Hörspiel "Die Fahrt der Argonauten", das auf einer antiken Sage beruht. Gesprächsgast ist die Baden-Badener Hörspielautorin Katrin Zipse, die das Stück geschrieben hat. Das Ganze findet in der Bar "Drei König" am Lörracher Marktplatz statt. Der Eintritt ist frei.

Kabarettist Martin Wangler in Gündlingen, Riegel und Schuttertal

Martin Wangler Sebastian Wehrle

"Nächste Ausfahrt Heimat" nennt sich das Kabarettprogramm von Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel. Er singt, musiziert, erzählt - und das an diesem Wochenende gleich dreimal in Südbaden. Am Freitagabend um 19:30 Uhr in Breisach-Gündlingen im Schulhof, am Samstag um 19:30 Uhr in Riegel bei den Romanshöfen und am Sonntag um 18 Uhr in Schuttertal im Ortenaukreis auf dem Kasperhof.

Lahr feiert "50 Jahre Eingemeindung"

Am Samstag verwandelt sich die Lahrer Innenstadt zu einer Festmeile. 50 Jahre Eingemeindung sind Grund genug für die Stadt Lahr, das kräftig zu feiern. Zwischen 18 und 24 Uhr gibt es Musik auf fünf Bühnen. Außerdem präsentieren sich alle sieben Lahrer Stadtteile: Sulz, Reichenbach, Langenwinkel, Kippenheimweiler, Mietersheim, Kuhbach und Hugsweier.