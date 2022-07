Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Festumzug in Tiengen, Pferdesport in Ottenheim, Kulturnacht in Schwenningen, Welturaufführung in Lörrach - hier unsere Tipps.

Traditionelles Fest mit Umzug in Tiengen

Vor mehr als 600 Jahren haben eidgenössische Truppen die Stadt Tiengen im Kreis Waldshut belagert. Die Tiengener haben es überstanden und seither gibt es dort ein großes Fest. So könnte es laut den geschichtlichen Überlieferungen zu dem heute noch traditionsreichen Fest gekommen sein. Am ersten Juliwochenende wird der "Schwyzertag" gefeiert. Freitagabend um 18 Uhr ist Fassanstich und am Sonntag findet ein Festumzug - auch mit Gruppen aus der Schweiz - statt. Der Montag ist ebenfalls ein Festtag.

Pferdesport-Wochenende in Schwanau-Ottenheim

Reit und Fahrverein Ottenheim

In Schwanau-Ottenheim im Ortenaukreis ist dieses Wochenende Pferdesport angesagt. Die Deutschen Meisterschaften der Einspänner stehen auf dem Programm. Bis Sonntag sind Pferde und Ponys am Start und auch Fahrerinnen und Fahrer mit Handicap sind dabei. Das alles auf der Anlage des Ottenheimer Reit- und Fahrvereins.

Weinfest in Freiburg

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald können an diesem Wochenende und noch bis Dienstag mehr als 400 verschiedene Weine und Sekte beim Freiburger Weinfest auf dem Münsterplatz probiert werden. Zwei Jahre lang war Pause, aber jetzt sind wieder 50 regionale Betriebe mit ihren Ständen dabei. Wie gewöhnlich werden zu den Weinen auch kleine Leckereien gereicht.

Lange Kulturnacht in Schwenningen

Jogi Ritter

Die Schwenninger Altstadt im Schwarzwald-Baar-Kreis verwandelt sich am Samstag ab 18 Uhr in eine große Flanier- und Erlebnismaile. 50 Jahre Villingen-Schwenningen wird bei der Schwenninger Kulturnacht gefeiert. Viel Musik, Tänze , Mitmach-Aktionen, ein großes Feuerwerk und viel Kulinarisches erwarten die Besucher.

Thomas Rauch

Trachtentag im Freilichtmuseum "Vogtsbauernhof" in Gutach

Rund um Trachten dreht sich am Sonntag alles im Schwarzwälder Freilichtmuseum "Vogtsbauernhof" in Gutach. Unter dem Motto "Tausend und eine Tracht" bekommen von 11 bis 17 Uhr die Besucherinnen und Besucher so einiges geboten. Unter anderem gibt es auf einer Bühne die verschiedensten Tänze, aber auch handwerkliche Vorführungen zum Thema Trachten, Musik und Mitmach-Angebote.

Welturaufführung für Streicher und Schlagwerk in Lörrach

Am Sonntag um 18 Uhr kann man in der Sparkasse in Lörrach einer Welturaufführung beiwohnen. Bei den Sommerkonzerten spielt das Oberrheinische Sinfonieorchester eine Komposition, die extra in Auftrag gegeben wurde. "Schlaglicht" ist der Titel des neuen, für Streicher und Schlagwerk komponierten Werkes.