Was ist los am Wochenende in Südbaden?

WeinMarkt in Offenburg, Oldtimer in Freiamt, Trachten in Weil, slowUp am Hochrhein - Südbaden genießt und feiert. Unsere Tipps.

Ortenauer WeinMarkt in Offenburg

Am Samstag lädt der "Erste Ortenauer WeinMarkt" Liebhaber edler Tröpfchen nach Offenburg ein. Ortenauer Weine und Winzersekte können dort erlebt und verkostet werden. 29 renommierte Weinbaubetriebe aus der Ortenau präsentieren jeweils acht ausgewählte Weine an ihren Ständen: Riesling und Spätburgunder lassen paradiesische Genüsse erwarten. Badische Gemütlichkeit und genussvolle Stunden beim Ersten Ortenauer WeinMarkt, am Samstag von 12 bis 18 Uhr, im Alten Schlachthof in Offenburg.

19. Veteranen-Rallye in Freiamt

Mehr als 300 Teilnehmer aus fünf Nationen werden zum Oldtimer-Treffen in Freiamt erwartet. Sie zeigen ihre Autos, Motorräder, Seitenwagen, Traktoren, Lastwagen und Omnibusse. Über ein Drittel der 350 Fahrzeuge sind Vorkriegsmodelle. Zudem gibt es eine touristische Ausfahrt quer durch den Schwarzwald. Die 19. Veteranen-Rallye in Freiamt startet am Freitag auf dem Festplatz (Gelände des Motorsport Racing Team MSRT Freiamt) und läuft bis Sonntag.

Ford Model T Touring aus dem Jahr 1909 (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Uli Deck

Kreistrachtenfest in Weil am Rhein

Die Markgräfler Trachtengruppe e.V. ist ein Garant für die moderne Pflege der Markgräfler Tracht. An diesem Wochenende veranstaltet sie nach der Corona-Pause wieder das große Kreistrachtenfest in Weil am Rhein. Los geht's am Freitag um 18 Uhr mit Dinner und Apéro auf dem Lindenplatz. Verschiedene Bands und Musikgruppen sorgen übers Wochenende für musikalische Stimmung, Trachtentanz und Mundart dürfen dabei nicht fehlen. Höhepunkt ist der große Umzug mit 1.000 Trachtenträgern aus dem Landkreis Lörrach, aus der Schweiz und dem Elsass, am Sonntag um 14 Uhr. Erstmals seit ihrem Bestehen geben sich auch die Narrenzünfte Weil am Rhein und Lörrach ein gemeinsames Stelldichein auf der Bühne.

Die jungen Hausener Trachtenträger sind mit Eifer dabei (Archivbild) SWR Katharina Seeburger

3. Schwenninger Medienkunstfestival

Genießen, erleben, anschauen - so lautet das Motto beim 3. Schwenninger Medienkunstfestival. 20 Arbeiten nationaler und internationaler Künstler werden zu sehen sein. Klang- und Lichtinstallationen, entspannte und auch experimentelle Musik. Zum Beispiel große Stahlobjekte, die durch die Besucher zum Klingen gebracht werden. Start am Freitag und Samstag ab 18 Uhr - am Sonntag ab 10 Uhr. Der alte Schwenninger Schlachthof und das benachbarte Kreativ- und Gründerzentrum "Die Halle" werden zur Bühne für Medienkunst in Schwenningen.

slowUp-Tag am Hochrhein

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet er wieder statt - der slowUp-Tag am Hochrhein, auf 32 Kilometern autofreier Strecke. Etwa 25.000 Radler, Fußgänger, Inlineskater und Rollstuhlfahrer werden zu einem bewegten Volksfest erwartet. Der slowUp ist ein Rundkurs und kein Rennen. Es gibt keinen Start und kein Ziel, alle können dort ein- und aussteigen, wo sie wollen. Gemütlich unterwegs sein auf Straßen, die für den motorisierten Verkehr gesperrt sind, kann man von 10 Uhr bis 17 Uhr - zwischen Bad Säckingen, Stein und den beiden Laufenburg beidseits der Rheins. In allen neun slowUp-Gemeinden sorgen lokale Vereine auf Festplätzen für Erholung, Unterhaltung und das leibliche Wohl. Die offizielle Eröffnung des slowUp Hochrhein mit Freigabe der Strecke ist am Sonntag um 10 Uhr im schweizerischen Eiken (Bezirk Laufenburg im Kanton Aargau) auf dem Festplatz beim Kieswerk.