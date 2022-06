Fastnachts-Ersatzfeier in Lörrach, Oldtimer-Treff in Freiamt, Wein und Musik in Staufen. Südbaden feiert. Hier sind unsere Tipps.

Fastnachts-Ersatzfeier in Lörrach

Coronabedingt musste Fastnacht vielerorts ausfallen. Lörrach feiert nun drei Tage lang die Fastnachts nach - mit dem CONFETTI Sommer-Festival 2022. Am Freitagabend geht es mit der Kölner Band "Brings" los. Am Samstag übernehmen dutzende Guggemusik-Gruppen und Sonntag ist ein großes Finale mit Umzug und viel Konfetti in der Luft. Der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz vermutet, es könnte ein Hauch von "Rio" werden.

"Wein und Musik" - Festival in Staufen

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das "Wein und Musik" - Open-Air-Festival in Staufen wieder zurück. Oben auf dem "Schlossberg" thront die Burgruine, unten in den Gässchen ertönen die Beats. Und wer beim Tanzen hungrig wird, kann ausgesuchte Leckerbissen und dazu edle Weine der Staufener Winzer und Gastronomen genießen. Insgesamt 15 Bands spielen zu unterschiedlichen Zeiten auf drei Bühnen. Das Festival dauert von Freitag bis Sonntag. Der Eintritt ist frei.

Oldtimer-Treffen in Freiamt

"Fahre Prinz und du bist König" hieß es einst in der Werbung. Oldtimer-Fans der schwäbischen Marke NSU treffen sich noch bis Sonntag (9.6. bis 12.6.) in Freiamt im Kreis Emmendingen. Zu sehen ist unter anderem der Wälderporsche, aber auch historische Zweiräder sind dabei. Gemeldet ist das älteste Motorrad Baujahr 1916. Das ist ein Heeresmodell. Es soll im 1. Weltkrieg eingesetzt worden sein. Das älteste Fahrrad ist Baujahr 1939. Die Ausstellung der Autos beginnt bei den 50er Jahren. Das 40. Internationale NSU-Treffen findet von Freitag bis Sonntag in Freiamt statt. Verlost wird ein himmelblauer NSU 1000 C, Baujahr 1968.

Kolumnist Harald Martenstein in Waldshut

Bertelsmann

Schulterlange Haare, Brille und Oberlippen-Kinnbart sind nicht die einzigen Markenzeichen von Harald Martenstein. Am Samstag liest Deutschlands bekanntester Kolumnist zum ersten Mal im Schloss Bonndorf im Kreis Waldshut. Seine Texte sind ironisch, angriffslustig und scharfsinnig. Passend dazu lautet das Motto des Abends "Keine Angst vor Meinung". Tickets gibt es an der Abendkasse, Beginn ist um 19:30 Uhr.

Schloss Bonndorf Stattsofa

Bier-und Backtag im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Hopfen, Malz, Wasser und Hefe sind sind die Hauptzutaten für den Bier- und Backtag am Sonntag im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck im Kreis Tuttlingen. Es gibt Bier aus der Regio, frisches Brot und man kann den Meistern beim Backen und Brauen über die Schulter schauen. Fass-Anstich ist am Sonntag um 11 Uhr. Das Fest dauert voraussichtlich bis 17 Uhr.

Winfried Rimmele

Zwei Ukrainerinnen mit Bühnenprogramm in Neuried

Das Theater Baden Alsace präsentiert am Sonntag auf seiner Bühne im Europäischen Forum am Rhein eine Performance zweier Ukrainerinnen zum Krieg in ihrer Heimat. "The little world war – Kleiner Weltkrieg" lautet der Titel. Auf der Bühne stehen Mariia Vanieieva und Olha Kryosheieva, zwei Schauspielerinnen, Kolleginnen, Lehrerinnen und beste Freundinnen, die nach Deutschland geflohen sind. Sie sagen, die ersten Bomben-Explosionen hätten sie gezwungen, innerhalb nur einer einzigen Stunde "erwachsen" zu werden. Auf der Bühne zeigen sie wahre Geschichten über zwei ukrainische Familien, die nach dem überstürzten Verlassen ihrer Heimat nun ein neues Leben beginnen müssen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 18 Uhr in Neuried.