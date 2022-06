per Mail teilen

Sommerfeste in Lörrach und Waldshut-Tiengen, Schellenmarkt mit Schwarzwald-Quintett bei Hornberg, Miniatur-Dampfbahn-Fahrt in Kehl. Unterhaltung für Groß und Klein. Unsere Tipps.

"Weindorf" am Marktplatz in Lörrach

SWR Katharina Seeburger

Mitten in der Innenstadt, am Alten Markt, findet zum 33. Mal das "Weindorf Lörrach" statt. Acht Winzer aus dem Markgräflerland kommen zusammen, um ihre Weine zu präsentieren. Mehr als 100 verschiedene Tropfen können verköstigt werden. Das "Weindorf Lörrach" mit den im Kreis stehenden Holzhütten startet am Freitag ab 17 Uhr und Samstag ab 10:30 Uhr.

Konzert mit Tenor "Jay Alexander" in Hinterzarten

Eine einzigartige Mischung aus Klassik und Unterhaltung ist am Samstag in Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu hören. Der Tenor Jay Alexander widmet sich mit seinem Programm den bekannten Titelmelodien der beliebtesten deutschen TV-Serien. Passend zum Veranstaltungsort geht es auch um die "Schwarzwaldklinik". Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kurhaus in Hinterzarten.

Original Schwarzwald-Quintett beim Fohrenbühler Schellenmarkt

Original Schwarzwald-Quintett

In Hornberg-Fohrenbühl (Ortenaukreis) ist nach der Corona-Pause am Pfingstsonntag ab 10 Uhr wieder Schellenmarkt. Kuhglocken in den verschiedensten Ausführungen sind ausgestellt und können dort gekauft werden. Zur Unterhaltung spielt das Original Schwarzwald-Quintett aus Simonswald (Lankreis Emmendingen).

Sommerfest der Stoll VITA-Stiftung in Waldshut-Tiengen

Am Pfingstmontag findet in Waldshut-Tiengen (Landkreis Waldshut) das Sommerfest der Stoll VITA- Stiftung statt. Im Rahmen des Festes macht der Kinder-Lebens-Lauf des Bundesverbandes Kinderhospiz Station in Waldshut. Es besteht die Möglichkeit für schwerstkranke Kinder zu spenden. Das Fest beginnt um 12 Uhr und ist bis 17 Uhr geplant.

Miniatur-Dampfbahn-Fahrt in Kehl

Dampfbahn-Club Auenheim

Der Dampfbahn-Club Auenheim in Kehl (Ortenaukreis) nimmt Fahrt auf. Der original mit Wasser und Kohle beheizte kleine Publikumszug nimmt seine Dampfliebhaber mit auf die Reise. Kleine und auch größere Fahrgäste sind herzlich eingeladen. Die Miniatur-Dampflok fährt am Sonntag und Montag von 10 bis 18 Uhr.