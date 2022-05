Museumsnacht in Basel, Jubiläum in Villingen-Schwenningen mit Führungen, Überlinger Opernchor in Bleibach. Viel Kultur für jeden Geschmack. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Museumsnacht in Basel und Umgebung

Lust auf einen Museumsbesuch bei Nacht? 37 verschiedene Museen, Galerien und Ausstellungen gibt es in der Grenzstadt Basel beziehungsweise in der näheren Umgebung wie in Weil am Rhein. Sie alle haben am Freitag bei der Museumsnacht ab 18 Uhr bis 2 Uhr geöffnet.

Flavia Schaub

Stadtführungen in Villingen-Schwenningen

50 Stadtführungen in 50 Stunden soll es am Wochenende in Villingen-Schwenningen geben. Zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 18 Uhr feiert die Stadt so ihren 50. Geburtstag. Da können sich Interessierte auch nachts etwas zeigen und erklären lassen. Bewirtung gibt es bei diesen Führungen in Villingen und Schwenningen zum Beginn und auch am Ziel.

Villingen-Schwenningen feiert 50 Jahre Stadtgeschichte. SWR Anita Westrup

Benefizkonzert mit Gottesdienst für die Ukraine in Bernau

Am Sonntag zwischen 10 und 19 Uhr gibt es in Bernau im Südschwarzwald im Kurpark ein Benefizkonzert für die Ukraine. 13 verschiedene Bands, Tanzgruppen und Gesangsduos sind dabei. Der Eintritt ist frei. Spenden sind aber willkommen. Um 10 Uhr startet der Tag mit einem gemeinsamen Friedensgottesdienst.

Konzert mit Überlinger Opernchor in Bleibach im Elztal

Die Chorgemeinschaft Bleibach im Elztal feiert am Samstag ab 20 Uhr in der örtlichen Festhalle ihren 100. Geburtstag nach. Bei dem Gala-Konzert steht der Opern-Chor "Kleine Oper am See“ aus Überlingen auf der Bühne. Aufgeführt werden Auszüge aus Opern und Operetten, zum Beispiel der "Fledermaus" von Johann Strauss. Viele bekannte Solisten erwarten die Besucher.

Kuckucksuhren-Ausstellung im Vogtsbauernhof

picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Die zwölf mutmaßlich schönsten Kuckucksuhren des Schwarzwalds sind ab Sonntag bei einer Ausstellung im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach zu bestaunen und natürlich auch zu hören. Die Prachtexemplare werden ab 13 Uhr vom Verein "Die Schwarzwalduhr" präsentiert.