"Freiburger Mess", Heimattage in Offenburg, Kleinkunst-Preisverleihung in Bonndorf, Brassmusik in Königsfeld. Es ist viel geboten in Südbaden. Hier sind unsere Tipps.

Start der "Freiburger Mess"

Feyka & Herr

Achterbahn, Zuckerwatte, Boxauto, Riesenrad und vieles mehr gibt es ab Freitag wieder auf der "Freiburger Mess". Seit der Pandemie findet sie zum ersten Mal wieder ohne große Einschränkungen mit über 110 Schaustellern und Marktkaufleuten statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit einer halbstündigen Freifahrt für alle Besucher. Am Abend gegen 22:45 Uhr folgt dann an der Freiburger Mess das große Eröffnungs-Feuerwerk.

SWR Feyka & Herr

Heimattage in Offenburg

Am Wochenende verwandelt sich Offenburg in eine Festmeile. Denn bei den Heimattagen finden in der Innenstadt die Baden-Württemberg-Tage statt. Mit kulinarischen Schmankerln, Fahrgeschäften und vielfältigen Ständen. Am Samstagabend ist auf dem Marktplatz das SWR-OpenAir-Festival. Der Eintritt ist für alle Darbietungen frei.

Brass-Musik in Königsfeld im Schwarzwald

Musik-und Trachtenverein Neuhausen Musik-und Trachtenverein Neuhausen

Fans von Brass-Musik kommen am Samstag in Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis gleich dreifach auf ihre Kosten. Denn mit Konzerten der Brass-Formationen "Viera Blech", "LauterBlech" und "Blosmaschii" feiert der Musik- und Trachtenverein Neuhausen seinen 100. Geburtstag nach. Los geht es mit dem ersten Konzert um 17 Uhr. Am Sonntag ist dann ab 11 Uhr das Festzelt geöffnet, wo es einen Mittagstisch und Programm für Kinder gibt.

Kabarett mit Nessie Tausendschön in Rheinfelden

Carsten Bockermann

"Eine Zunge wie eine Reitpeitsche und eine Stimme wie ein Engel" soll die Kabarettistin und Sängerin Nessie Tausendschön haben. Wer herausfinden möchte, ob das stimmt kann das Freitagabend in Rheinfelden im Kreis Lörrach tun. Dort tritt ab 20 Uhr Nessie Tausendschön mit ihrem aktuellen Programm "30 Jahre Zenit – Operation Goldene Nase" auf. Mit im Gepäck hat sie das Hadern mit den großen und kleinen Themen des Lebens: Scheitern als Schanze, Erfolg durch Zufall oder Glück durch Streben nach Erkenntnis.

Kleinkunst-Preisverleihung in Bonndorf

Ensemble "Vocaldente" Marc Theis

Im Kreis Waldshut geht es am Samstag in Bonndorf um die Wurst oder genauer gesagt um den Löwen. Dort wird zum vierten Mal der Kleinkunstpreis "Bonndorfer Löwe" vergeben. Einen Löwenkopf aus Holz bekommt, wer das Publikum am meisten beeindruckt. Das Löwenherz bekommt derjenige, dessen Auftritt dem Publikum am meisten zu Herzen geht. In den "Kleinkunst-Ring" tritt unter anderem die A-Capella-Band "Vocaldente", die nicht nur singt, sondern auch mit ihren Stimmen Instrumente imitiert. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle.