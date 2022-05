Konzert mit Alexandre Desplat in Basel, Stadtlauf in Offenburg, Konzert mit Tenor auf Rottweiler Testturm. Unsere Tipps.

Stadtlauf in Offenburg

Nach zweijähriger Corona-Auszeit gibt es den Stadtlauf wieder. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer gehen an den Start. Am Sonntag um 13 Uhr geht es los mit dem Sechs-Kilometer-Lauf. Start und Ziel sind vor dem historischen Rathaus in Offenburg.

Auftakt Filmmusik-Festival Basel mit Alexandre Desplat

Benno Hunziker

Als Startschuss des "Basel Film Music Festivals" kommt Alexandre Desplat nach Basel. Er zählt zu den gefragtesten Filmmusik-Komponisten der Gegenwart. Desplat ist Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Preisträger. Gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Basel führt er durch einen außergewöhnlichen Konzertabend. Beginn ist am Freitagabend um 19:30 Uhr im Stadtcasino Basel.

Ausstellung "Verschlusssache" in Waldshut-Tiengen

Im Schloss Tiengen gibt es eine Ausstellung über bislang verborgene Kunstwerke. Unter dem Titel "Verschlusssache" geht es um Werke, die bisher versteckt wurden. Podiumsgespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern gibt es im Rahmen der Vernissage am Samstag ab 17 Uhr.

"Hochklassiges" Konzert auf dem Testturm in Rottweil

In Rottweil kann man klassische Musik einmal von ganz oben erleben. Auf dem Testturm präsentiert Tenor Matthias Klink schwindelfrei eine Liederreise durch die Romantik. Das "hochklassige Konzert" findet am Freitag im Rottweiler Testturm um 19 Uhr statt.

Veranstaltung zum Ende des Nazi-Regimes in Freiburg

"Kultur wider das Vergessen" lautet der Titel einer Abendveranstaltung in der Alemannischen Bühne in Freiburg. Mit einer Reihe von Programmpunkten wird an das Ende des Nazi-Regimes vor 77 Jahren gedacht. Mit dabei sind unter anderem die Liedermacher Jan Degenhardt und Manfred Maurenbrecher sowie der Kabarettist Matthias Deutschmann. Die Schauspielerin Natalia Herrera wird Texte von zwei Freiburger Zeitzeuginnen vorlesen. Beginn ist am Sonntag um 18:30 Uhr in der Alemannischen Bühne in Freiburg.