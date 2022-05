Saisonstart der Kandertalbahn, Fassbierfest in Lauterbach, Artothek-Eröffnung in Waldshut-Tiengen. Viel Freizeitspaß für jeden Geschmack. Hier sind unsere Tipps.

"Kunst zum Ausleihen" in der Artothek in Waldshut

In Waldshut-Tiengen gibt es ab diesem Wochenende eine Artothek. Die funktioniert ähnlich wie eine Bibliothek, nur werden keine Bücher ausgeliehen, sondern rund 300 Kunstwerke. Einen Euro pro Woche kostet es, aus der Artothek ein Kunstwerk mit nach Hause zu nehmen. Zur Eröffnung wird an diesem Wochenende gefeiert. Am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Saisonstart des "Chanderli" in Kandern

SWR Anita Westrup

Ab Sonntag wird es im Kandertal im Landkreis Lörrach wieder zischen und dampfen. Nachdem der Saisonstart wegen Corona zweimal ausfallen musste, startet die historische Kandertalbahn, das "Chanderli", dieses Jahr pünktlich am 1. Mai. Um 9:10 Uhr geht es los im Bahnhof in Kandern. Da macht sich der Dampfzug auf zur Fahrt durchs Kandertal in Richtung Haltingen. Und das nun wieder an jedem Sonntag, dreimal am Tag.

Lyrik-Lesung und Gespräch mit Nora Gomringer in Freiburg

"Noch Fragen" heißt ein Abend mit der mehrfach ausgezeichneten Bamberger Lyrikerin Nora Gomringer an diesem Samstag in Freiburg in der Ludwigskirche. Ab 20 Uhr gibt es dort eine Lesung und anschließend ein Gespräch. Nora Gomringer wird aus ihrem Lyrikband "Gottesanbieterin" vorlesen. Um Dies- und Jenseitiges soll es dabei gehen.

Fassbierfest in Lauterbach

Johannes Geprägs

Im Luftkurort Lauterbach im Schwarzwald im Landkreis Rottweil wird an diesem Samstag das Fassbierfest gefeiert. Der örtliche Musikverein "Eintracht" richtet es aus und verspricht schmissige Musik und bekömmliches Bier. Um 17 Uhr geht es los im Gemeindehaus mit Live-Musik von "Lauterblech".

Wanderweg-Einweihung in Offenburg

Pünktlich zum 1. Mai und dem Beginn der Wandersaison wurde in Offenburg und Umgebung ein neuer Wanderweg ausgewiesen, der sogenannte Gustav-Weg. In Offenburg finden dieses Jahr die Heimattage Baden-Württemberg statt und so entstand die Idee zu dem neuen Weg, der auf knapp 50 Kilometern die Kernstadt mit den elf Ortsteilen verbindet. Sonntag wird er eingeweiht.