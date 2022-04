Hochkarätige sinfonische Blasmusik in Waldshut, Eselwanderung mit Kräuterführung in Bad Krozingen, Ortenauer Bürgerfest in Kehl - hier unsere Tipps.

Jahreskonzert der Stadtmusik Lörrach im Burghof

Auf musikalische Reise geht es am Samstagabend im Lörracher Burghof. Die Stadtmusik Lörrach wird ihre Zuhörer mit in den hohen Norden nehmen. Norwegen mit seinen musikalischen Traditionen soll im Mittelpunkt stehen. Der Gastdirigent ist der aus Norwegen stammende Philip Boyle. Um 20 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei.

Eselwanderung mit Kräuterführung im Kurpark von Bad Krozingen

Kur-und Bäder GmbH Bad Krozingen

Mit Angelo und Paulina geht es am Samstag in Bad Krozingen auf Tour. Die beiden 17-jährigen Esel begleiten Naturschutzführer Oliver Haury, der auf der acht Kilometer langen Strecke den Teilnehmern erklärt, wie man heimische Wildkräuter erkennt und wie sie zubereitet werden. Die Eselwanderung und Kräuterführung startet um 13:30 Uhr. Treffpunkt ist vor der Therme "Vita Classica".

Ortenauer Bürgerfest in Kehl

Auf dem Marktplatz in Kehl steigt am Wochenende zum vierten Mal das Ortenauer Bürgerfest. Nach langer Corona-Pause wird wieder das ganze Wochenende lang gefeiert. Los geht es am Samstag um 11 Uhr, um 15 Uhr erfolgt der Fassanstich. Abends spielt eine Rockband im Festzelt. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen weiter.

Galakonzert des Landesblasorchesters in Waldshut-Tiengen

Elena Deeg

Am Samstagabend steht in der Waldshuter Stadthalle ein hochkarätiges Konzert auf dem Programm. Zu Gast ist das Landesblasorchester Baden-Württemberg. Der Veranstalter verspricht ein Galakonzert mit sinfonischer Blasmusik der Spitzenklasse. Konzertbeginn ist um 19:30 Uhr. Eintrittskarten sind ab 18 Euro erhältlich.

Kabarett und Comedy mit "Michl Müller" in Donaueschingen

Michl Müller

In Donaueschingen ist am Samstagabend Comedian Michl Müller mit seinem Programm "Verrückt nach Müller" zu Gast. Von kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur Politik nimmt der Spaßmacher alles aufs Korn. Der Kabarett- und Comedy-Abend beginnt um 20 Uhr in den Donauhallen in Donaueschingen.