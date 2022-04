Osterfeuer am Tuniberg, Oster-Gospel-Konzert in Kehl, "Uhrknall" in Villingen-Schwenningen und ein Musik-Geheimtipp im Hotzenwald. Zu Ostern ist in Südbaden wieder viel los - endlich!

Vier Mal Schwanensee im Lörracher Burghof

Kann man Tschaikowskis Ballett-Klassiker noch auf neue, überraschende Weise auf die Bühne bringen? Eric Gauthier und seine Dance Company des Stuttgarter Theaterhauses wollen das beweisen - bei ihrem Gastspiel am Donnerstag, 14.4., im Lörracher Burghof. Im Gepäck haben sie vier ganz unterschiedliche Tanz-Interpretationen des Stückes Schwanensee, gestaltet von vier internationalen Star-Choreografen. "Swan Lakes" heißt das Tanzprogramm, Beginn ist um 20 Uhr im Burghof. Die Karten kosten zwischen 12 und 52 Euro.

Ausstellung: Vor dem "Uhrknall" im Dorf Schwenningen

Der "Uhrknall" von Schwenningen - so könnte er ausgesehen haben. Uhrenindustriemuseum VS

Die Zeit hat in Villingen-Schwenningen schon immer eine besondere Rolle gespielt, vor allem im Stadtbezirk Schwenningen. Im dortigen Uhrenindustriemuseum erzählt jetzt die Sonderausstellung "Vor dem Uhrknall - Zeit und Leben im Dorf Schwenningen" vom Umgang mit der Zeit und ihrer Bedeutung – und zwar noch bevor Schwenningen zum Zentrum der deutschen Uhrenindustrie wurde. Dabei gibt es viele schöne alte Zeitmesser zu sehen. Aber es geht eben auch darum, wie die Zeit den Alltag der Menschen früher prägte. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet - auch am Karfreitag und an beiden Osterfeiertagen.

Gospel-Comeback in Kehl

Der Golden Harps Gospel Choir aus Lahr - seit 25 Jahren aktiv. Martin Weinbrenner/Golden Harps

Den "Golden Harps Gospel Choir" aus Lahr gibt es schon seit 25 Jahren. Und fast jedes Jahr des Bestehens gab es ein Osternachtskonzert - bis auf die letzten zwei Jahre, wegen Corona. Jetzt hat das Warten ein Ende: Am Samstagabend, 21 Uhr, sind die Golden Harps endlich wieder da und treten in der Christuskirche in Kehl (Ortenaukreis) auf. Passend zum Fest stimmen moderne Gospels und Worshipsongs auf Ostern ein. Treibende Grooves, aber auch leisere Töne erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Rock 'n' Roll und Country im Café Verkehrt in Murg

Rabaz & Missy Bee machen traditionelle amerikanische Musik. Rabaz & Missy Bee

Das Café Verkehrt in Murg-Oberhof (Kreis Waldshut) - mitten im Hotzenwald - ist ein echter Geheimtipp für Fans von authentischer, handgemachter Musik. Das kleine, aber feine Kulturzentrum zieht Musiker und Publikum auch von weiter her an. Am Samstag, 16.4., 19:30 Uhr, gibt’s hier endlich mal wieder Live-Musik - in diesem Fall von der Gruppe Rabaz & Missy Bee. Die Band aus Münster steht für knackigen Rock`n Roll, Country und Folk mit eigener Handschrift. Eintritt: 12 Euro.

Premiere: Osterfeuer mit Wein am Attilafelsen bei Breisach

Osterfeuer für Weinfreunde am Tuniberg (Symbolbild). dpa Bildfunk Boris Roessler

Am Ostermontag lädt der Verein Tuniberg Wein zum Osterfeuer ein, und zwar beim Attilafelsen in Breisach-Niederrimsingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Osterspaziergänger können dort ab 13 Uhr bei einem guten Tropfen vom Anbaugebiet Tuniberg Station machen. Dazu gibt’s Flammkuchen, Würstchen und natürlich auch nichtalkoholische Getränke. Das Osterfeuer lodert dann ab 18 Uhr.