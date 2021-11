Lichtattraktionen im Lahrer Stadtpark, Genussmesse in Freiburg, Konzert mit Orchestergesellschaft in Eimeldingen. Unsere Tipps für ein "buntes" Herbstwochenende in der Region.

Erleuchteter Rundweg mit Licht-Attraktionen in Lahrer Stadtpark

Tausende Lichter, hunderte Scheinwerfer, dutzende Lichtobjekte und spannende Projektionen verwandeln den Lahrer Stadtpark ab Samstag in eine Lichtoase. Bis zum 30. November können drei Wochen lang abends zwischen 18 und 22 Uhr die Lichtattraktionen bewundert werden. Das sogenannte "Parkleuchten" ist auf einem 1,5 Kilometer langen Rundweg zu erleben. Bäume bekommen einen bunten Anstrich, Sträucher glitzern magisch und aus Nebelschwaden tauchen mystische Licht-Gestalten auf.

Genussmesse "Plaza Culinaria" in Freiburg

Unterschiedliche und ganz besondere Leckereien können an diesem Wochenende auf dem Messegelände in Freiburg probiert werden. Bis Sonntag findet dort die "Plaza Culinaria" statt, die Genussmesse. Allerdings im etwas kleinerem Rahmen – mehrere Gastronomen mussten absagen, weil sie kein Personal haben. Am Freitag ist von 14 bis 21 Uhr , am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Konzert mit Tiroler Band "Viera Blech" in Höchenschwand

Vollblutmusiker aus Tirol stehen am Samstagabend im "Haus des Gastes" in Höchenschwand ab 20 Uhr auf der Bühne. "Viera Blech" nennt sich die Band, die sich in den vergangenen Jahren durch etliche Auftritte in ganz Europa einen Namen gemacht hat. Spaß und Unterhaltung sind garantiert.

Konzert mit dem Chor "Wireless" in Tuttlingen

Junge Stimmtalente aus der Region sind am Samstagabend in Tuttlingen zu hören. Der A-cappella-Chor "Wireless!" tritt zum letzten Mal ab 20 Uhr in der Stadthalle mit seinem Programm "Sing" auf. Neben Titeln für den ganzen Chor sind aber auch Solostücke zu hören. Die Zuhörer können sich auf Highlights aus der Popmusik, die von einem Pianisten begleitet werden, freuen.

Konzert der "Orchestergesellschaft Weil am Rhein" in Eimeldingen

Orchestergesellschaft bei einer Probe im Sommer Gabriele Foege

Die Titelmelodie aus dem James-Bond-Film "Skyfall" ist eine der Filmmelodien beim Konzert der "Orchestergesellschaft Weil am Rhein" am Samstag ab 20 Uhr im "Sichtwerk" in Eimeldingen. Nach vier Jahren Vorbereitung können die 130 Musiker und Sänger aus Südbaden, der Nordwestschweiz und dem Elsass endlich Premiere feiern. Auch der elsässische Dirigent Franck Nilly freut sich, dass das lang geplante Konzert nun stattfinden kann.