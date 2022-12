Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Weihnachtsmusical in Tuttlingen, Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt, Weihnachtsoratorium in Waldshut. Es ist viel geboten. Hier sind unsere Tipps für das dritte Advents-Wochenende.

Weihnachts-Musical in Tuttlingen

Das Weihnachtsmusical "Die Stille Nacht" gastiert am Sonntagnachmittag in der Stadthalle. Unter anderem geht das Musical der Frage nach, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Das Mädchen Gabrielle spürt dieser Frage auf einer abenteuerlichen Zeitreise nach. Das weihnachtliche Musical beginnt am Sonntag um 16 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen.

Open-Air-Kunstspektakel in Ettenheim

Eine poetische Open-Air-Perfomance gibt es am Freitagnachmittag im Ettenheimer Prinzengarten. Das Theater Baden-Alsace zeigt das Kunstspektakel "Child in time". Darin wird die Entwicklung der Menschheit im Schnelldurchlauf erzählt. Im Zentrum steht eine sehr große Puppe, die symbolisch diese Entwicklung durchläuft. Das poetische Open-Air-Theater zum Thema Klimaschutz wird zweimal aufgeführt. Es beginnt jeweils um 16 Uhr und um 17.30 Uhr im Prinzengarten in Ettenheim.

Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt

Richard Freitag (l) und Andreas Wellinger (r) aus Deutschland bejubeln den ersten und zweiten Platz beim Weltcup-Springen an der Hochfirstschanze 2017 in Titisee-Neustadt. picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger

Es wird in Titisee-Neustadt dank eingelagertem Schnee aus dem letzten Winter wieder gesprungen: Beim Skisprung-Weltcup misst sich die Weltelite der Männer und der Frauen auf der Hochfirstschanze. Start ist am Freitag um 10 Uhr mit der Qualifikation der Herren. Am Samstagmittag starten die Mixed-Teams und am Sonntag finden die Einzelwettbewerbe statt.

Bachs Weihnachtsoratorium in Waldshut

Kantorei Hochrhein T. Bollacher

Klassische Weihnachtsmusik steht in Waldshut auf dem Programm. Gleich dreimal ist das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach zu hören. Am Samstag um 19 Uhr in der Langfassung und am Sonntag als Kurzfassung für Kinder um 15 Uhr und um 17 Uhr. Es spielt das Barockorchester "l´arpa festante", es singen die Kantorei Hochrhein und namenhafte Solisten. Die festlichen Weihnachtskonzerte finden jeweils in der evangelischen Versöhnungskirche statt.

Ausstellung tierischer Christbaum-Anhänger in Basel

Tierfiguren als Weihnachtsbaumschmuck war um das Jahr 1900 einmal schwer in Mode. Das Museum Spielzeug-Welten in Basel zeigt jetzt 600 dieser tierischen Christbaumanhänger: Kühe, Ziegen, Elefanten und Krokodile. Die Ausstellungsobjekte sind zwischen 1880 und 1930 entstanden, auch ungewöhnliche Tierfiguren wie Spinnen als Weihnachtsschmuck sind dabei. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tipps zum Adventswochenende mit SWR-Reporter Jan Lehmann