Was ist am Wochenende in der Region rund um Freiburg los?

Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand, Weinfest in Offenburg, Camping-Messe in Freiburg - viele Angebote für jeden Geschmack. Hier sind unsere Tipps.

Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand

Wer hat die schönste, lustigste, kunstvollste und beliebteste Stroh-Skulptur im ganzen Land? Aus Leim, Holz, Hasendraht und Stroh erschaffen findige Südschwarzwälderinnen und Schwarzwälder wahre Kunstwerke. Die gigantischen Strohskulpturen gibt es in Höchenschwand (Kreis Waldshut) zu sehen. Das Ganze ist ein Wettstreit der Vereine. Gewinnt der Hippiebus oder doch das Wichteldorf? Oder hat etwa die Meerjungfrau die Nase vorne? Siegerehrung des Strohskulpturen-Wettbewerbs ist am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Die fantasievollen Strohfiguren können noch bis zum 8. Oktober in Höchenschwand bestaunt werden.

Beim Strohskulpturenwettbewerb in Höchenschwand können Besucherinnen und Besucher eine Stroh-Kirche bestaunen. SWR Petra Jehle

Kabarett mit Martina Brandl in Bad Dürrheim

In Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) steht Kabarett mit Martina Brandl auf dem Programm - selbstironisch, schlagfertig, bisweilen frech. "Brandlneu" heißt das neue Programm von Martina Brandl und ihrem Partner, dem Pianisten und Komponisten, Martin Rosengarten. Es bietet einiges an Zündstoff: Er an den Tasten, sie an der Ukulele. Den "brandlneuen" temperamentvollen Cocktail gibt es am Freitag um 20 Uhr im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim. Eine Kostprobe von Martina Brandl vorab: "Ich werde sehr oft gefragt: Warum gehst du als Frau auf eine Kabarett-Bühne? Weil ich als Mann scheiße aussehe."

Die Kabarettistin Martina Brandl Olli Haas

Weinfest in Offenburg

Bei diesem Akt sind Spätburgunder, Riesling, Müller-Thurgau und noch dutzend andere Weine, Sekte und Seccos in den Hauptrollen. In den Nebenrollen: Flammkuchen, Musik und ein buntes Kinderprogramm. Neu beim Ortenauer Weinfest in Offenburg ist in diesem Jahr eine Modenschau. Am Sonntag wird die Innenstadt zum Laufsteg. Wichtigstes Accessoire: Natürlich das Weinglas. Als Besucherin oder Besucher am besten ein Glas von zu Hause mitnehmen. Das Fest der edlen Tröpfchen dauert von Freitag bis Montag.

Camper-Messe "Caravan live" in Freiburg

120 Aussteller sind bei der "Caravan live" Messe in Freiburg. Philipp von Ditfurth

Immer mehr Menschen interessieren sich für Wohnwagen und Wohnmobile. Bei der "Caravan live" in der Freiburger Messe kann man sich über alles, was mit dem Urlaubsquartier auf vier Rädern zu tun hat informieren - vom Gaskocher bis zur Markise. Rund 120 Aussteller zeigen ihre zum Teil ausgefallenen Gefährten: Nostalgische Oldtimer, Wohnwagen ganz aus Holz oder mit schickem Innenausbau und E-Antrieb. Mit dabei sind auch Offroad-Fahrzeuge, Aussteller mit Dachzelten, Falt-Caravans und Camper-Vans. Wen das Camping-Fieber packt, kann mit dem eigenen Wohnmobil direkt auf dem Messegelände übernachten. Interessierte können die "Caravan live" am Freitag, Samstag und Sonntag besuchen.

Steppenwolf als "One-Man-Show" in Lörrach

"Steppenwolf", der Kult-Roman von Hermann Hesse, ist fast so etwas wie die "Bibel" der Hippie-Generation. Große Teile davon hat er in Basel geschrieben. In der Nachbarstadt Lörrach tritt der "Steppenwolf" am Freitag und Samstag zum letzten Mal auf die Bühne. Schauspieler Elias Füchsle spielt das Stück im Theaterhaus von "tempus fugit" als One-Man-Show: "Ein Stück weit ist es dann auch so, dass die Geschichte nur im Kopf der Hauptfigur stattfindet, insofern existieren die anderen Figuren nur als Stimmen", sagt Füchsle.