Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Regionentheater spielt Sherlock Holmes

Ein bisschen Gruseln geht immer? Dann hat das "Regionentheater aus dem Schwarzen Wald" vermutlich das Richtige für Sie. Meisterdetektiv Sherlock Holmes jagt den Frauenmörder "Jack the Ripper". Die Aufführung ist am Freitagabend um 19 Uhr im Kurhaus in Bad Dürrheim.

Der besondere Jahresrückblick

"Ein bisschen Anspannung muss immer sein."

Selbst nach vielen Jahren auf der Bühne verspürt Kabarettist Volkmar Staub noch so etwas wie Lampenfieber. Ob er das am Freitag auch wieder hat? Da ist er mit seiner Band in Waldshut zu Gast und präsentiert seinen satirischen Jahresrückblick in rockiger Form. Volkmar Staub und das Badische Sympathie Orchester – freuen Sie sich auf Gags und Tratsch und Rock´n Roll. Am Freitagabend um 20 Uhr in der Grieshaber-Halle in Waldshut

Neujahrs-Serenade in Hausach

Die Bläser der Stadtkapelle Hausach begrüßen am Sonntag das neue Jahr: mit der Neujahrs-Serenade der Burgfrauen und der Burgwache des Historischen Vereins. Die Neujahrs-Serenade ist eine besinnliche und zugleich heitere Tradition: Sie führt im Fackelschein mit Texten und Gesang über drei Stationen durch die Hausacher Altstadt. Start ist am 1. Januar um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Gasthaus Schwabenhans in Hausach.

Neujahrskonzert in Weil-Ötlingen

Mit imposanter Musik beginnt das Jahr in Weil am Rhein. Das Trio Cantabile hat sich zum Neujahrskonzert eindrucksvolle und anspruchsvolle Werke ausgesucht, unter anderem von Bach, Händel, Mozart oder Mendelssohn-Bartholdy. Zuhören, Nachdenken über Vergangenes und Neues – das Neujahreskonzert mit dem Trio Cantabile, am Sonntag um 16.30 Uhr in der Sankt Galluskirche in Weil-Ötlingen.

Panorama-Fahrt mit der Dampflok

Sie schnaubt, dampft und ruckelt durch den Schwarzwald: Die alte Dampflok aus des 50er Jahren fährt noch bis zum 1. Januar dreimal am Tag zwischen Titisee und Seebrugg auf der Dreiseenbahn hin und zurück.

Die Sonderfahrten mit der Museumsbahn sind möglich noch bis Sonntag zwischen 9:26 Uhr und 16:44 Uhr zwischen Seebrugg und Titisee.