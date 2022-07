Was ist am Wochenende in Südbaden los?

"Ultra-Bike"- Rennen in Kirchzarten, Basel-Tattoo, "Tag der offenen Tür" bei der Polizei in Villingen-Schwenningen. Für jeden Geschmack ist etwas geboten. Hier sind unsere Tipps.

Montainbike-Rennen in Kirchzarten

Am Samstag kommen die Radsportfans in Kirchzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf ihre Kosten. Etwa 2.500 Mountainbiker sind beim "Ultra-Bike-Rennen" am Start. Erstmals findet das Hauptrennen am Samstag statt. Diesmal gibt es eine Streckenänderung, um das Rennen noch attraktiver zu machen. Start ist um 10 Uhr.

Tag der offenen Tür bei der Polizei

In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) kann man Näheres über die Arbeit der Polizei erfahren. Dort öffnet am Sonntag die Polizei mit einem "Tag der offenen Tür" ihre Pforten. Das Ganze findet im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jubiläum der Stadt Villingen-Schwenningen sowie dem Corona bedingt verschobenen 40-jährigen Jubiläum der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg statt. Gezeigt wird alles, was zu den Tätigkeitsfeldern der Polizei gehört, in der Luft, auf dem Wasser oder am Boden. Geöffnet ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Deutsch-französisches Familienfest in Offenburg

Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg in Offenburg findet am Wochenende das deutsch-französische Familienfest auf dem Kulturforum statt. Das vielfältige Programm mit Ausstellungen, Konzerten und Mitmach-Aktionen haben die ansässigen Kultureinrichtungen auf die Beine gestellt. Der Eintritt ist überall frei.

Basel-Tattoo

In Basel ist es wieder soweit. Am Samstag startet um 14 Uhr das Basel Tattoo. Die Parade startet am Steinenberg, geht weiter über den Barfüßerplatz, den Marktplatz, die Rheinbrücke bis zur Messe Basel. Das Programm verspricht "magische Momente" und "Gänsehaut-Atmosphäre". Dieses Jahr setzt es den Fokus auf viel Dudelsack-Musik, königliche Topformationen und Schweizer Qualität.

SWR1-Band bei der Landesgartenschau in Neuenburg

Die SWR1- Band ist mehr als eine herausragende Coverband. Sie ist eine Tribute-Band der größten Hits der letzten 40 Jahre. Was macht die Band besonders? In jedem nachgespielten Stück steckt mindestens genau so viel Emotion wie im Original. Die Bandmitglieder leben und atmen die Musik. Am Freitagabend kann man sie auf der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein live erleben. Beginn ist um 19:30 Uhr.

Konzert mit Christine Schmid in Wehr

Am Freitagabend eröffnet Christine Schmid mit ihrem Programm: ICH BEREUE NICHTS die Konzertsaison in der Wehrer Kulturscheune Enkendorf. Nach dem Motto: "Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin", stellt die Sängerin ein vielfältiges Musikprogramm vor. Wie der Programmtitel bereits vermuten lässt ist Christine Schmid in ihren Chansons gerne zweideutig und verrucht. Sie thematisiert gerne den Reiz des Verbotenen. Um 19 Uhr geht es los.

Christine Schmid live im SWR: