Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Ebneter Kultursommer, Flohmarkt in Feldberg, Festival mit Ingo Appelt in Schramberg und Nöggenschwieler Rosentage - viele Freiluft-Veranstaltungen. Hier sind unsere Tipps.

Anne Haigis und Anna Depenbusch beim "Kultursommer" in Ebnet bei Freiburg

Zum "Ebneter KulturSommer", der bis zum 10. Juli stattfindet, kommt neben Anne Haigis auch Anna Depenbusch. Der Liedermacherin befasst sich mit den Thema Entschleunigung und fragt sich: Wie echtzeitfähig sind wir eigentlich? Und wie will ich künftig meine Lebenszeit erfüllt verbringen? Ihr Programm gibt es am Freitagabend um 20 Uhr zu sehen.

Liedermacherin Anna Depenbusch tritt am Freitagabend in Ebnet auf. Steven Haberland

"Park der Zeiten"-Festival in Schramberg

Am Freitagabend ist Ingo Appelt zu Gast beim "Park-der-Zeiten-Festival" am Bauernhofweg in Schramberg. Sein neues Programm lautet "Der Staats-Trainer" und beginnt um 20 Uhr. Das "Park-der-Zeiten"-Festival zählt zu den schönsten Freiluft-Veranstaltungen in der Region. Tickets gibt es im Schramberger Rathaus und an der Abendkasse.

Dorfstraßen-Flohmarkt in den Ortsteilen Feldbergs

Der erste Feldberger-Dorfstraßen-Flohmarkt findet am Sonntag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Gäste können zu Fuß, mit dem Rad, der Bahn oder auch mit dem Auto die verschiedenen Stationen in Falkau, Altglashütten, Bärental oder Neuglashütten erreichen und sich ihre persönliche Tour zusammenstellen. Schöne Wege verbinden alle Ortsteile.

Michael Schäfer

"KulturWiese" zwischen Todtnau und Lörrach

Unterwegs vom Wiesental nach Lörrach? Wie wär es mit einem Besuch in der Alten Schmiede in Mambach, im Textilmuseum in Zell im Wiesental oder auf dem Pro Lörrach Sommerfest ? Am Sonntag ab 11 Uhr gibt es die Premiere eines neuen Kulturprojekts zwischen Todtnau und Lörrach, das sich "KulturWiese" nennt: Kunst und Kultur, die per Fahrrad oder zu Fuß entdeckt werden kann.

"Rosentage" in Nöggenschwiel

Hier kommen Rosenliebhaber voll auf ihre Kosten. Das Rosendorf Nöggenschwiel liegt im Naturpark Südschwarzwald im Landkreis Waldshut, 15 km nördlich von Waldshut und 70 km südlich von Freiburg. Hier finden am Wochenende die "Nöggenschwieler Rosentage" statt. Auf 650 Einwohner kommen über 17.000 Rosenstöcke und 600 verschiedene Sorten. Diese können an beiden Tagen ab 11 Uhr bestaunt werden.