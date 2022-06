Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Feste mit Blasmusik in Weil und Villingen-Schwenningen, Brückenfest in Bad Säckingen, "Artenvielfalts-Tag" in Rust: Vieles findet am Wochenende im Freien statt. Das sind unsere Tipps.

Internationales Bläserfestival in Weil am Rhein

Freitag und Samstag sind in Weil am Rhein im Kreis Lörrach wieder die Bläser unterwegs. Beim Internationalen Bläserfestival finden am Freitag und Samstag auf dem Weiler Rathausplatz jeweils um 19 und 21 Uhr kostenlose Konzerte statt. Mit dabei sind Bands aus Deutschland, Israel und den USA, unter anderem die Gruppe "Quarter to Africa" aus Israel.

Blasmusikfestival in Villingen-Schwenningen

Fans von Blasmusik kommen an diesem Wochenende auch im Schwarzwald-Baar-Kreis auf ihre Kosten. In Villingen-Schwenningen findet Samstag von 10 bis 23 Uhr ein Blasmusikfestival statt. Örtliche Musikvereine aber auch Gast-Ensembles sind mit dabei. Die Konzerte finden an verschiedenen Orten in der Villingener Innenstadt statt. Von konzertanter Blasmusik bis zu fröhlichem Brass sollen viele Facetten der Musik zu hören sein.

Traditionelles Brückenfest in Bad Säckingen

Im Kreis Waldshut feiert dieses Wochenende Bad Säckingen wieder seine mehr als 400 Jahre alte Holzbrücke. Sie verbindet Deutschland und die Schweiz über den Rhein. Von Freitag bis Sonntag findet das traditionelle Brückenfest auf dem Bad Säckinger Münsterplatz statt. Livebands, Frühshoppen und Hüpfburg erwarten die Besucherinnen und Besucher.

"GEO-Tag der Artenvielfalt im Grundwasser" in Rust

Institut für Grundwasserökologie IGÖ GmbH

Am Samstag, von 9:30 Uhr bis 17 Uhr findet im Naturzentrum Rheinauen in Rust in der Ortenau der "GEO-Tag der Artenvielfalt im Grundwasser" statt. Das Naturzentrum will das Grundwasser als Lebensraum und seine Tierwelt vorstellen.