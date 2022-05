Tag der offenen Tür bei der Freiburger Feuerwehr, Comedy Night in Villingen, 50. Kehler Messdi, Kunst aus Stoff - unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende.

Tag der offenen Tür bei der Freiburger Feuerwehr

Feuerwehrautos sind zu sehen, die Integrierte Leitstelle, die Werkstätten und auch Einsatz-Situationen – das alles beim Tag der offenen Tür der Freiburger Feuerwache am Samstag. Zwischen 10 und 18 Uhr können alle, die sich für die Feuerwehr interessieren, in die Eschholzstraße kommen. Am besten wegen des zu erwartenden Andrangs mit Fahrrad, Bus oder Bahn.

Comedy Night in Villingen

Polizei-Comedy trifft in Villingen auf jugoslawische Erziehungsvarianten - so oder so ähnlich könnte das Motto der Comedy Night am Samstag in Villingen lauten. Im Theater am Turm stehen ab 20 Uhr sowohl der gebürtige Serbe Halid auf der Bühne als auch ein Polizist.

Polizist und Comedian Dennis Boyette Pressestelle Pressestelle

Die Comedy Night ist eine Show, bei der Comedians mit ganz unterschiedlichem Humor und Geschichten auftreten.

Comedian Halid Rizvanovic SWR

50. Kehler Messdi

In Kehl wird an groß gefeiert - der 50. Kehler Messdi steht an. Die Innenstadt verwandelt sich von Christi Himmelfahrt am Donnerstag bis Sonntag in eine Party-Meile mit einem großen gastronomischen Angebot, mit Händlern und einem vielfältigen, musikalischen Programm auf den verschiedenen Bühnen.

Kunst aus Stoff im Textilmuseum Weil-Friedlingen

Sie ist eine der letzten Berufshandweberinnen in Deutschland: Karola Kauffmann aus Rickenbach. Was sie aus Seide oder Wolle vom mongolischen Steinbock oder dem wilden Moschusochsen webt, ist nicht einfach Stoff, sondern Kunst. Sonntag ab 15 Uhr führt die Künstlerin im Textilmuseum in Weil-Friedlingen selbst durch eine Ausstellung mit ihren Stoffen, Kleidern und Kunstobjekten.