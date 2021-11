Glutenfreier Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden, Foto-Ausstellung über den Hotzenwald in Wehr, hochkarätige Konzerte in Donaueschingen und Rheinfelden. Unsere Tipps für die Region.

Glutenfreier Weihnachtsmarkt im Kurpark von Sasbachwalden

In Sasbachwalden gibt es am ersten Adventswochenende einen glutenfreien Weihnachtsmarkt. Geschmückte Buden, an denen es alles gibt, was das Schlemmerherz begehrt, erwarten die Besucher. Alles ist glutenfrei, Würstchen, Steaks, Döner, Crêpes. Auch süßes Weihnachtsgebäck ist ohne Klebeeiweiß gebacken und an feinem Glühwein dazu fehlt es nicht. Der besondere Weihnachtsmarkt findet vom 26. bis 28. November im Kurpark von Sasbachwalden statt.

A-Cappella-Konzert mit "Singer Pur" in Donaueschingen

Christian Meister, Markus Zapp, Manuel Warwitz, Jakob Steiner und Markus Schmidl sangen einst bei den Regensburger Domspatzen. Inzwischen haben sie kräftige Bariton- und Bassstimmen und singen am Samstag in Donaueschingen. Das Ensemble "Singer Pur" tritt in den Donauhallen auf. Die Sopranistin Claudia Reinhard ist ebenfalls mit dabei. Karten für das Konzert sind in allen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich. Es gelten die 2G-Plus-Regeln. Man braucht einen Impf- oder Genesenennachweis und einen Antigentest (kann vor Ort gemacht werden) oder zusätzlich einen PCR-Test.

Fotoausstellung mit "Hotzenwald-Impressionen" in Wehr

Dirk Döbele

In der Galerie im Alten Schloss kann man am Sonntag den Hotzenwald in Landschaftsfotos ganz neu entdecken: weite Flächen mit Blick auf die Alpenkette, bezaubernde Orte und einzigartige Stimmungen. Dirk Döbele hat das Geheimnisvolle seiner Heimat in einer Fotoausstellung festgehalten. Die Hotzenwald-Impressionen sind von Sonntag an bis zum 19. Dezember in der Galerie im Alten Schloss in Wehr ausgestellt. Der Auftakt der Ausstellung ist am Sonntag um 11 Uhr mit einer öffentlichen Vernissage. Es gelten die aktuellen 2G-Coronaregeln.

Dirk Döbele

Jazzkonzert in Rheinfelden

"We salute the Night" (Wir begrüßen die Nacht) lautet das Motto, unter dem ein hochkarätiges Jazzkonzert am Samstag in Rheinfelden steht. Es spielt das Rheinfelder "Big Sound Orchestra" und als Gastsolist der Basler Tenorsaxophonist Alex Hendriksen, der zur Topliga der Schweizer Jazzszene gehört. Gratiskarten für das Konzert gibt es bei der Tourist-Info. Es gilt die 2G-Regel. Beginn ist um 20 Uhr, im Bürgersaal des Rheinfelder Rathauses.