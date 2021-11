Was ist los in Südbaden?

Spielzeugbörse in Freiburg, Ute Lemper in Lörrach, Klavierabend mit Sergey Tanin in Bad Säckingen: viel Kultur und Spaß für Groß und Klein. Hier sind unsere Tipps.

Spielzeugbörse in Freiburg

Modelleisenbahnen, Blechspielzeug, Puppen und vieles mehr lassen am Samstag bei der Freiburger Spielzeugbörse die Herzen aller, die im Herzen Kind geblieben sind, höherschlagen. Am Samstag, von 11 bis 16 Uhr auf der Freiburger Messe.

Holzpferd Spielzeugladen GmbH, Michael Schwerer

Weihnachtsmarkt in Nußbach

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird es am Samstag in Nußbach weihnachtlich. Von 11 bis 22 Uhr findet hier der Nußbacher Weihnachtsmarkt statt. Wegen der Alarmstufe gilt: Wer essen und trinken möchte, muss geimpft oder genesen sein. Wer aber normal über den Markt schlendern und einkaufen will, muss weder einen Test noch eine Impfung nachweisen.

Ute Lemper mit Liedern von Marlene Dietrich in Lörrach

Freitagabend ist der Weltstar Ute Lemper zu Gast in Lörrach. Mit ihrem Programm "Rendezvous mit Marlene" spürt sie der Geschichte von Marlene Dietrich mit deren Erfolgsliedern nach. Los geht es am Freitagabend um 20 Uhr im Lörracher Burghof.

Klavierkonzert mit Sergey Tanin in Bad Säckingen

Für Freunde klassischer Musik gibt es am Sonntag im Kreis Waldshut ein Klavierkonzert. Bei den Bad Säckinger Kammermusikabenden lässt am Sonntag der russische Pianist Sergey Tanin seine Finger über die Tasten fliegen. Sergey Tanin ist 1995 in Sibirien geboren und erhielt unter anderem bei dem Züricher Klavierwettbewerb "Concours Géza Anda" den dritten Preis. Das Konzert beginnt am Sonntag um 19:30 Uhr im Kursaal Bad Säckingen.

Kabarettabend mit Barbara Ruscher in Offenburg

Barabara Ruscher

Für diejenigen, denen eher nach etwas zum Lachen zumute ist, ist ein Kabarettabend vielleicht das Richtige. In Offenburg heißt es am Samstag "Barbara Ruscher hat Vorfahrt". Ab 20 Uhr steht in der Reithalle in Offenburg die Kabarettistin auf der Bühne und regt sich über Gangsta-Rapper und deren hemmungslose Vorurteile, finanziell ausufernde Kindergeburtstags-Events und vieles mehr auf. Damit trifft Barbara Ruscher wohl so manchen Nagel auf den Kopf und verspricht einen lustigen Abend.