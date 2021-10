Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Rock-Konzert mit "Lieber Anders" in Villingen- Schwenningen, Führungen in Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg, Upcycling-Vorführungen in Lörrach. Hier sind unsere Tipps.

Konzert mit "Lieber Anders" in Villingen-Schwenningen

Rock & Blues ja, aber "Lieber Anders?" Dann ist man am Freitagabend in Villingen-Schwenningen richtig. Mit über 75 Auftritten vor bis zu 4.500 Menschen hat sich die Formation "Lieber Anders" bereits in Baden-Württemberg einen Namen gemacht. Sie spielen am Freitagabend um 20 Uhr im Kulturzentrum Klosterhof.

Spezielle Führungen zum Saisonabschluss in der Tschamberhöhle in Rheinfelden.

WST Rheinfelden (Baden) GmbH

Letzte Chance für dieses Jahr besondere Führungen durch die Tschamberhöhle in Rheinfelden zu erleben. Zum Abschluss der Saison werden am Sonntag um 10:30 Uhr und 11:45 Uhr zwei spezielle Hell-Dunkel-Führungen angeboten. Bei der Taschenlampenführung wird die Höhle bei ausgeschalteter elektrischer Beleuchtung nur im Schein von Handlampen begangen. Eigene Stirnlampen oder Taschenlampen können mitgebracht werden, ansonsten gibt es Leihtaschenlampen an der Höhle.

Vorführung "Aus Alt mach Neu" in Lörrach

Eine Inspiration für Kreative oder solche, die es werden wollen, bietet eine Veranstaltung im Landkreis Lörrach. Im TUC (Textil Upcycling Centre) im Bächlinweg 70 bei den Gartenfreunden Lerchengrund heisst es am Sonntag von 13 bis 17 Uhr: Aus Alt mach Neu. Unter der Anleitung einer erlesenen Gruppe von fleißigen Hobby-Schneiderinnen entstehen aus ausrangierten Kleidungsstücken neue Hingucker. Der Trend zu Neuem aus Altem - eben kein "alter Hut".

Führung durch Museumsmühle bei Stühlingen-Blumegg

Eduardo Hilpert

Wie funktioniert eigentlich genau eine alte Mühle? Bei einer historischen Museumsmühle kann man dazu Näheres erfahren. Die historische Museumsmühle im Weiler bei Stühlingen-Blumegg im Landkreis Waldshut ist am Samstag und Sonntag nochmals offen. Fachkundige Mühlenführer veranschaulichen die einmalige Funktionsweise der gänzlich aus Holz gefertigten Mühle und sind voll des Lobes, über die Erbauer, die die Mühle im 17. Jahrhundert schon so perfekt gebaut haben.

SC Freiburg gegen Greuther Fürth im neuen Stadion

Die Fußballfans freuen sich an diesem Wochenende besonders. Das neue SC-Stadion ist coronabedingt nach langer Zeit am Samstag erstmals voll. 35.000 Zuschauer werden erwartet. Das hat noch nie jemand in Freiburg erlebt. Am Samstag um 15:30 Uhr ist es soweit, der SC Freiburg spielt gegen Greuther Fürth.