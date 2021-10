Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Saisonstart am Freiburger Theater, Kunsthandwerker-Markt bei Kandern, Kabarett in Villingen-Schwenningen. Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Kunst. Hier sind unsere Tipps.

Eröffnungs-Wochenende zum Saisonstart am Freiburger Stadttheater

"Vorhang auf, Bühne frei" heißt es am Wochenende im Freiburger Stadttheater. Zum Saisonstart sind die Schauspieler zurück in ihrem künstlerischen Element. Ob durch Singen, Sprechen, Tanzen oder ein Instrument spielen - die neue Spielzeit ist prall gefüllt. Im Kleinen Haus ist "Hannibal" zu sehen. Da geht es um rechte Tendenzen in der Bundeswehr und um Afghanistan. Am Samstag wird "Das schlaue Füchslein" von einer jungen Regisseurin aus Wien gezeigt und eine deutsche Erstaufführung von Yasmina Rezas "Annemarie, die Schönheit“.

Szene aus "Hannibal" am Theater Freiburg Laura Nickel

Orgelkonzert mit Bildern und Videos im Dom von Sankt Blasien

Ein Orgelkonzert mit gregorianischen Gesängen und Live-Improvisationen gibt es im Dom von Sankt Blasien (Kreis Waldshut) – zu Ehren von Martin Gerbert – Abt und Fürst, Komponist und Bauherr zugleich. Zu seinem 300. Geburtstag wird der Dom in Sankt Blasien zur Leinwand für Fotos und Videos - mit Musik vom Fürstabt selbst. "Das Firmament des Martin Gerbert" ist eine Zeitreise zu seinen Spuren. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr. Restkarten gibt es eine Dreiviertelstunde vorher an der Abendkasse.

Kunsthandwerker-Markt in Holzen bei Kandern.

Elisabeth Zumkehr

Außergewöhnliche Krüge, Butterdosen, Eierbecher sind zum Anfassen und Bestaunen beim Kunsthandwerkermarkt in Holzen ausgestellt. Es gibt Töpfer- und Keramik-Unikate neben Schmuckdesign und Holzskulpturen zu sehen und die Kochkunst kommt auch nicht zu kurz. In diesem Jahr gibt es "Bewirtung auf die Hand", die Besucher dürfen sich auf leckere Holzofenzwiebelwaien oder hausgemachte Kuchen freuen. Der Markt ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Holzen bei Kandern im Landkreis Lörrach.

Kabarett mit "Suchtpotenzial" in Villingen-Schwenningen

Torsten Goltz

Volle Power, feministische Anbagger-Tipps und eine Prise Durchgeknalltsein gefällig? Dann ist das Musik-Comedy-Duo "Suchtpotenzial" das richtige für Freitagabend. Mit ihrer Show "Sexuelle Belustigung" heizen die beiden dem Publikum - vor allem dem männlichen - gehörig ein, denn für sie ist natürlich klar, wer genauso viel kann, muss genauso viel "Kohle verdienen"! Das Programm beginnt am Freitag um 20 Uhr in der Neckarhalle im Stadtbezirk Schwenningen.

Programmausschnitt von "Suchtpotenzial" im SWR Fernsehen: